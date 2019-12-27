Декабрь 27th, 2019

«Звездные войны 9″ показали не лучший результат в прокате

Несмотря на не слишком лестные отзывы критиков и зрителей, фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» не снижает обороты в домашнем прокате. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в рождественский день картина собрала 35 миллионов долларов, и это был второй результат в истории. Больше заработал лишь седьмой эпизод «Звездных войн» (49,3 миллиона долларов). Совокупные мировые сборы девятого эпизода превысили 400 миллионов долларов.

Второе место в Северной Америке занял приключенческий боевик «Джуманджи 2: Новый уровень», собравший 25 декабря 12,5 миллиона долларов. В мировом прокате на счету картины уже более 300 миллионов долларов. Стоит отметить, что в 2017 году, когда в прокат вышел восьмой эпизод «Звездных войн», соотношение сил было примерно таким же.

Третью строчку предновогоднего рейтинга занимала картина «Маленькие женщины», собравшая в Рождество семь миллионов долларов.

Вероятнее всего, подобное распределение мест в десятке лидеров американского проката сохранится и на следующих выходных, последних в 2019 году.