Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с АЭС в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рано утром в пятницу рядом с иранской атомной электростанцией в Бушере. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Такая магнитуда землетрясения считается умеренной. Потенциально такой толчок может привести к существенному ущербу. Как сообщает иранское государственное телевидение, сообщений о разрушениях не поступало. По данным Геологической службы, эпицентр располагался в 53 км к востоку от Бушера – атомной электростанции на южном побережье Ирана.

Землетрясение произошло около 5:23 утра (01:53 по Гринвичу) на глубине всего 23,8 мили (38 км), что могло лишь увеличить амплитуду вибрации на поверхности.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

В апреле 2013 года в Бушере произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 37 человек, еще около 850 пострадали.