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Водонаева призвала россиянок «не рожать рабов этому государству»

«Мы живем в нищей и жадной стране, — пишет Водонаева. - На России рожают либо богачи, либо необразованное быдло«.

Водонаева призвала россиянок «не рожать рабов этому государству»

Российская телезвезда, журналистка и певичка советует читательницам своего блога, которых считает думающими ватницами, не рожать детей, пока не будет полной уверенности в своих силах: что сможешь накормить ребенка, поставить на ноги, обеспечить ему образование и медобслуживание, — передает Московский Комсомолец.

Category: Новости, Россия ﻿
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