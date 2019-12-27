Декабрь 27th, 2019

Водонаева призвала россиянок «не рожать рабов этому государству»

«Мы живем в нищей и жадной стране, — пишет Водонаева. - На России рожают либо богачи, либо необразованное быдло«.







Российская телезвезда, журналистка и певичка советует читательницам своего блога, которых считает думающими ватницами, не рожать детей, пока не будет полной уверенности в своих силах: что сможешь накормить ребенка, поставить на ноги, обеспечить ему образование и медобслуживание, — передает Московский Комсомолец.