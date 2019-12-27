Декабрь 27th, 2019

Власть на РФ признала, что вымирание россиян ускорится вдвое





Росстат ухудшил прогноз по численности населения РФ вопреки путинскому бутафорному проекту «Демография», который требует остановить естественную убыль и на который в бюджете заложено 4 триллиона рублей на ближайшие пять лет.



Вплоть до 2027 года на РФ будет умирать людей больше, чем рождаться, причем процесс сползания в демографическую яму будет ежегодно ускоряться, следует из обновленной оценки Росстата, опубликованной в четверг.



В 2017 году естественная убыль населения РФ составила 135,7 тысячи аборигенов, в прошлом — 224,6 тысячи, а в текущем стала рекордной за 11 лет — 259,6 тысячи только за январь-октябрь.



План реализации целей развития, подписанный в мае премьером Медведевым, требует снизить скорость вымирания вдвое к 2020 году (127,4 тысячи), а 2024-му — полностью ее остановить (в план заложен прирост на 1 тысячу).



Но находящийся в ведении правительства Росстат в реалистичность проекта «Демография» не верит. В базовый сценарий прогноза он закладывает двукратное ускорение естественной убыли к 2027 году — до 583,5 тысячи россиян в год.



Если прогноз сбудется, это будет рекордная скорость вымирания Эрефии с начала 2000х. Средний вариант прогноза, который традиционно считается наиболее реалистичным, «предполагает, что с 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» сороковых, а также восьмидесятых и девяностых годов XX века», пишет Росстат в комментарии, передает Финанс.ру.



Прогноз по общей численности населения ухудшен во всех сценариях.



В «низком сценарии» предполагается, что «рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться», Россия потеряет 12,4 млн жителей за 18 лет.



Впрочем, к тому времени самого проекта «РФ», скорей всего, уже не будет и прогнозы касаются лишь территорий экс-РФ.