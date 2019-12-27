Декабрь 27th, 2019

Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра

Одесситка Алена Кравченко — обладательница роскошных волос, длиной 1,8 метра.

Стройная красотка влюбляет в себя мужчин и часто получает от них предложения руки и сердца. Некоторые готовы на все, только чтобы просто понюхать ее золотистые локоны.

Вот как украинская Рапунцель ухаживает за своей потрясающей косой.

Украинка, которую заслуженно называют Рапунцель, отрастила волосы до пола и сейчас получает предложения выйти замуж от мужчин со всего мира.

34-летней Алене Кравченко нужно около часа, чтобы помыть голову. Роскошные локоны она не стригла вот уже 30 лет и считает, что настоящая женская красота — в длинных волосах.



У одесситки уже больше 13 000 подписчиков в Инстаграме.



Девушка не только получает предложения руки и сердца, но и странные просьбы понюхать ее локоны.



Мать с детства говорила Алене, что длинная коса — девичья краса. Украинка признается, что для нее красота заключается в естественности, а волосы — это выражение ее внутреннего мира и часть ее души.



Многие пользователи соцсетей восхищаются потрясающими локонами девушки. Они говорят, что сейчас редко можно увидеть женщин с такими длинными волосами.



Родные и близкие любуются естественной красотой одесситки и гордятся ею.



Иностранцам, которые предлагают Алене выйти замуж, встретиться или отправиться в совместное путешествие, она отвечает в шутливой форме, не обнадеживая поклонников.



Украинка не собирается стричь волосы.

Коса делает ее уникальной и выделяет на фоне остальных женщин.



Уход за волосами требует много времени.

Алена моет голову раз в неделю в течение одного часа и расчесывается два раза в день. Каждые полгода она подравнивает кончики, чтобы локоны были сильными и густыми.



Девушка использует профессиональные и натуральные средства по уходу за волосами.



Длинная коса иногда причиняет неудобства.

Алена наступает на свои локоны время от времени, но утверждает, что не ощущает физического дискомфорта, связанного с волосами.

Одесситка признается, что главный секрет потрясающих локонов — большое желание обладать такой красотой. Она наслаждается своей уникальностью и желает всем девушкам найти свою изюминку, чтобы выделяться на фоне серой массы.