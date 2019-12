Декабрь 27th, 2019

Ученые объяснили, почему иногда поголодать – полезно





Ученые из университета Джонса Хопкинса и Национального института старения США установили, что иногда голодать – полезно. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи поделились результатами своей работы.

Как цитирует их издание The New England Journal of Medicine, пользу организму человека приносит прерывистое голодание. Оно заключается в частичном ограничении времени приема пищи.



Так, как поясняют ученые, «это может быть ежедневное питание, но только в течение ограниченного периода времени, например с 8 до 14 часов», или же «выделение двух разгрузочных дней в неделю».



Такое голодание, говорят исследователи, ведет к «улучшению когнитивных функций и защищает от неврологических заболеваний».



Кроме этого, оно «повышает чувствительность к инсулину, предотвращая развитие диабета второго типа, понижает кровяное давление и риск возникновения сердечнососудистых заболеваний», а также «улучшает работу иммунной системы и продлевает жизнь в целом».



Ученые поясняют: «Такое голодание естественно для людей. У наших предков периодически возникал дефицит пищи, и внутренние процессы в организме, называемые метаболическим переключением, настроены именно на этот режим».



По их словам, «в периоды дефицита калорий на основе сахара клетки начинают расходовать внутренние жиры и перерабатывать их в энергию в результате более медленного метаболического процесса».



Ученые поясняют, что «нормальная работа метаболического переключателя улучшает регуляцию сахара в крови, повышает устойчивость к стрессу и подавляет воспаление».



Также подобный режим питания «понижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений». Голодание способствует защите «нейронов головного мозга от дисфункции и дегенерации на животных моделях болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта и болезни Хантингтона».