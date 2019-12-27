Территорию на Донбассе в зоне разведения постоянно обстреливают боевики — у Зеленского без ответа

«Украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно. Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации» — СОВРАЛ министр обороны Загороднюк ещё 8 октября
«Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность.» — СОВРАЛ президент Украины Зеленский на брифинге 1 октября
После обстрела 21 декабря жилых домов в Золотом-4 минами 82 калибра украинские военные НЕ ВЕРНУЛИСЬ ОБРАТНО на позиции, с которых их отвели.
После убийства 18 декабря местного жителя в Марьинке снайпером ДНР — президент Зеленский не принял НИКАКИХ мер.
После вчерашнего обстрела 120 минами в районе посёлка Луганское нашей территории — НИКАКОЙ реакции со стороны верховного главнокомандующего, министра обороны и начальника Генштаба НЕ БЫЛО
Это мои фото с брошенных позиций 72 бригады в районе Золотого-4. Никто не вернулся. Никакой реакции на постоянные обстрелы и гибель мирных жителей.
Сплошное враньё.
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