Декабрь 27th, 2019

Территорию на Донбассе в зоне разведения постоянно обстреливают боевики — у Зеленского без ответа

«Украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно. Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации» — СОВРАЛ министр обороны Загороднюк ещё 8 октября



«Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность.» — СОВРАЛ президент Украины Зеленский на брифинге 1 октября



После обстрела 21 декабря жилых домов в Золотом-4 минами 82 калибра украинские военные НЕ ВЕРНУЛИСЬ ОБРАТНО на позиции, с которых их отвели.



После убийства 18 декабря местного жителя в Марьинке снайпером ДНР — президент Зеленский не принял НИКАКИХ мер.



После вчерашнего обстрела 120 минами в районе посёлка Луганское нашей территории — НИКАКОЙ реакции со стороны верховного главнокомандующего, министра обороны и начальника Генштаба НЕ БЫЛО



Это мои фото с брошенных позиций 72 бригады в районе Золотого-4. Никто не вернулся. Никакой реакции на постоянные обстрелы и гибель мирных жителей.





