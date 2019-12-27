Декабрь 27th, 2019

Справка для соревнований

Участники спортивных соревнований должны предоставлять организаторам медицинские справки по определенной форме. Такой документ свидетельствует о здоровье человека и отсутствии у него противопоказаний для участия в спортивном событии. Возможны и обратные случаи – когда справка нужна, чтобы удостоверить присутствие заболевания, мешающего участвовать в состязаниях. Справка для спорта оформляется по утвержденной форме, носит название 083/5-89. Необходимость ее получения определяется приказом Минздрава No 134 от 2016 г.

Кому нужна справка по форме 083/5-89

В документе содержится информация о здоровье и отсутствии противопоказаний для занятий спортом и повышенной физической активности. Также в нем отмечается, что обследуемый не опасен для окружающих в инфекционном смысле, не имеет паразитов. Для предоставления справки необходимо сдать в больнице стандартные анализы:

• кровь и мочу,

• соскоб,

• электрокардиограмму.

Дети до 15 лет получают такой документ только в присутствии родителей и других законных представителей.

Как получают

Справка необходима в следующих случаях:

• запись в спортзал,

• выезд на курорт со спортивно-оздоровительной программой,

• для самостоятельных занятий спортом,

• студентам ВУЗов для занятий физкультурой,

• профессиональным спортсменам перед соревнованиями или сборами.

Справка не выдается, если у обследуемого выявлены патологии. Это могут быть:

• лор болезни,

• офтальмологические проблемы,

• тяжелые формы физических и психических расстройств,

• ремиссия после операций,

• сильное ожирение.

Отказ в выдаче справки не означает, что нужно поставить крест на физическом развитии. Если врач запрещает обычные загрузке, он сможет подобрать допустимую лечебную физкультуру, занимаясь которой можно достигнуть отличных результатов.

Где получить в Москве

Справку для участия в соревнованиях можно получить онлайн, если обратиться в компанию . Услуги фирмы будут полезны, когда справка нужна срочно, а местная поликлиника не может обеспечить быстроту оформления. Медицинские учреждения работают по собственным регламентам. Здесь сложно оперативно получить помощь людям, если речь идет просто о выдаче бланка с печатями.

Обратившись онлайн в компанию www.spravka-sorevnovaniya.ru, клиент получает настоящую справку с подлинными подписями и печатями по разумной цене. Документ оформляется всего за один день и доставляется на дом курьером. Для заказа нужно зайти сайт компании и заполнить форму сведениями, нужными для оформления документа. Далее оформлением справки займемся профессиональный медик, знающий, как заполняются документы для спортсменов.

Заявку можно подать круглосуточно, в любой день, включая выходные и праздники. Такой режим работы позволяет компании проявлять оперативность и выдавать справки тогда, когда это удобно клиенту, а не медработникам.