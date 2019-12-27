Декабрь 27th, 2019

Снятие трансферного бана с «Челси»: кого планирует подписать Лэмпард?

После того как стало известно, что с «Челси» сняли бан на предстоящее зимнее трансферное окно, все большее число футболистов связывают с этой командой. За кем в январе будет вести охоту Фрэнк Лэмпард и кого он сможет подписать уже после Нового года?

Проблемы «синих»

Прошлое лето пришлось на то критическое время, когда пришел новый неопытный тренер, а на команду наложили трансферный бан. Более того, стан «Челси» покинул многолетний лидер Эден Азар. Казалось, что у команды все очень плохо. «Пенсионеры» смогли подписать только Матео Ковачича, поскольку в арендном договоре была прописана возможность выкупа. Все это означало одно: команда может полагаться только на собственных игроков. В итоге, молодые воспитанники клуба превзошли все ожидания, но как показала практика, у них тоже есть слабые места.

Теперь, когда никакого бана больше нет, в январе «синие» смогут покупать новых футболистов. Итак, давайте рассмотрим, кого «Челси» хочет подписать уже в это трансферное окно.

Планы: Джейдон Санчо

Несмотря на огромные проблемы в обороне перед руководством «аристократов» стоит важная задача – заменить Азара. Как показали предыдущие сезоны, бельгиец был просто незаменим. Он принял участие во многих голах команды и принес им важные очки и трофеи. Хотя Кристиан Пулишич и делает все возможное, чтобы восполнить потерю, все же до конца это ему не удается сделать. Как известно, Санчо стало тесно в Дортмунде, и он хочет уехать в АПЛ. Благодаря чему он стал еще более лакомым кусочком. С начала прошлого сезона на свой счет никто не записал столько голевых пасов, как этот англичанин. Однако, чтобы заполучить его, потребуется выложить немалую сумму (около 130 миллионов евро) и выдержать конкуренцию среди других клубов.

Мечта: Бен Чилвелл

Оборона – главная проблема «Челси», и именно левый фланг одна из самых проблемных позиций. Ни Эмерсон, ни Алонсо не могут справиться на 100% со своими обязанностями. Последние месяцы многие сватают в «Челси» Бена Чилвелла. Молодой футболист, а ему всего 22 года, показывает неплохую игру, причем как в обороне, так и в атаке и уже стал железным игроком основы в составе «Трёх Львов».

Что делать?

Если делать выбор в пользу кого-то одного, то лучше остановиться именно на защитнике, поскольку в атаке у «синих» все не так уж и плохо. Плюс Аспиликуэта не становиться моложе, а левый фланг просто ужасен. Если «Челси» сможет подписать Бена, то пара крайних защитников в лице вместе Чилвелла и Риса Джеймс смогут составить костяк обороны на ближайшие 7 лет. Более того, по своему потенциалу они смогут посоперничать даже с крайними бэками «Ливерпуля» Робертсоном и Александером-Арнольдом.

Что больше похоже на правду: Уилфрид Заа

Давайте смотреть правде в глаза: переход Санчо в «Челси» в январе кажется не столь уж реальным, и на это есть масса причин. А вот если поискать игроков поближе, то вырисовывается неплохой вариант с Заа. Футболист уже давно мечтает покинуть «Кристал Пэлас», да и уровень своей нынешней команды он давно перерос. Более того, агент игрока уже связывался с «Челси», и по слухам переговоры сдвинулись с мертвой точки. Правда аргументом минус может быть высокая стоимость – за 27-летнего футболиста «Пэлас» хочет выручить 90 миллионов евро.

Второй реалистичный вариант: Мусса Дембеле

Несмотря на то, что Тэмми Абрахам забил уже 12 голов в нынешнем сезоне, атака «синих» также испытывает проблемы. Во-первых, молодой англичанин теряется с сильными командами. Во-вторых, у него нет надежного тыла: ни Жиру, ни Батшуайи не впечатлили в этом году. Не так давно ходили слухи, что «аристократы» могут подписать Мусса Дембеле, который сейчас выступает за «Лион», и этот трансфер кажется более реальным. Игрок набрал неплохую форму и уже забил 10 голов в Лиге 1. Да и он сам мечтает играть в более сильном чемпионате.

«Лакомый кусочек»: Тимо Вернер

Если «Челси» и желает приобрести серьезного игрока в линию атаки, то им следует обратить внимание на Тимо Вернера. Многие специалисты отмечают, что немец уже немного засиделся в «Лейпциге», и ему давно пора идти на повышение (в «Баварию»?). Но усложняет всю ситуацию несколько факторов. Во-первых, «Лейпциг» неожиданно вырвался в лидеры чемпионата и ведет реальную борьбу за «золото» Бундеслиги. Во-вторых, слишком высокая конкуренция за второго лучшего бомбардира Чемпионата Германии (на момент написания материала Вернер сравнялся по Голам с Левандовски в Бундеслиге 1). Ведь Тимо хотят купить «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», и по некоторым слухам «Ливерпуль». Да и как Вернер будет взаимодействовать с Абрахамом? Немца нельзя сажать на скамейку, да и Тэмми разыгрался, а в 2 форварда «Челси» играть не умеет. Слишком много вопросов.

Еще одно укрепление обороны: Натан Аке

Еще одна позиция, которую нужно укреплять «синим», это центр обороны. Рюдигер пока не оправился от травмы, а молодые защитники в лице Зума, Кристенсена и Томори пока очень сильно пожарят и привозят голы в свои ворота пачками. Поэтому лондонцам просто нужно усиление в ближайшее время, и Аке один из оптимальных вариантов: он железный игрок основы «Борнмута» и играет на высоком уровне.

Пожалуй, именно усиление центра – это то, что реально нужно делать «синим», нежели искать поддержку (или же замену) для Абрахама. Аке должен повысить качество игры «Челси», поскольку он уже набрался необходимого опыта и сегодня является одним из лучших оборонцев АПЛ по выносам и перехватам.

Мы рассмотрели только самые популярные слухи и наиболее реальные варианты переходов, которые могут состояться в это трансферное окно. Как же будет на самом деле, не знает никто. Тем интересней будет понаблюдать, как Марина Грановская, Фрэнк Лэмпард и их помощники будут распоряжаться деньгами и искать выход из сложившейся ситуации.

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