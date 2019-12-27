Декабрь 27th, 2019

Селена Гомес показала, куда спряталась на Рождество

27-летняя Селена Гомес проводит Рождество в тихой и семейной атмосфере. Вчера певица опубликовала в инстаграме несколько снимков, сделанных на каникулах, — на них Гомес позирует на фоне заснеженных пейзажей (куда именно Селена отправилась отдыхать, она не уточнила).

На праздниках Гомес не забывает и о работе над своим новым альбомом под названием Rare, выпуск которого запланирован на начало января 2020 года. На новых снимках она показала, как подписывает 4 тысячи своих дисков.

Селена Гомес

Счастливого Рождества и благословения вам и вашим близким! Альбом выходит уже 10 января!

— сообщила своим подписчикам Селена.

Судя по свежим кадрам, Гомес отправилась проводить каникулы в горы — на фото она предстает в теплых и уютных вещах и на фоне занесенных снегом вершин.

Напомним, что 2019-й был для Селены Гомес очень непростым и насыщенным. В самом начале года звезда восстанавливалась после лечения в рехабе от затяжной депрессии. Чтобы отвлечься от своих психологических проблем, певица много работала: сотрудничала с Puma и писала песни для нового альбома.

В конце ноября Селена впервые за долгое время вышла на большую сцену — она выступила на ежегодной премии American Music Awards. К слову, выступление обернулось провалом: перед самым выходом на сцену Гомес пережила паническую атаку, из-за чего очень скованно чувствовала себя перед публикой.

К концу года Селене все же удалось прийти в себя. Во многом певице помогла благотворительная поездка в Кению, во время которой она вместе с другими волонтерами помогала местным школьникам и делилась с ними личным опытом.