Декабрь 27th, 2019

Особенности лечения гепатита В

При возникновении гепатита ухудшаются функции печени, жизненно важного органа, обрабатывающего и фильтрующего вещества, поступающие в кровь. При ее воспалении или повреждении человек заболевает.

Причиной может быть чрезмерное употребление спиртных напитков, поступление в организм токсинов, некоторых лекарственных препаратов. Но, в основном, болезнь провоцируется вирусами гепатитов.

Их существует несколько видов: A, B, C, D, E, F.

Для лечения всех форм успешно применяются противовирусные препараты из Индии.

Тенофовир используется при инфицировании гепатитом В и при заболеваниях ВИЧ. Пройдя по ссылке — https://gepatit-stop.ru/tenofovir.html вы можете узнаеть, как его применять.Это лекарство является ингибитором обратной транскриптазы, блокирующий фермент, необходимый для того, чтобы перевести генетическую информацию из РНК вируса в ДНК. Затем размножение инфекции сначала замедляется, а затем полностью останавливается.

Что такое вирусный гепатит В

Это инфекция печени, которая может протекать легко, почти без симптомов, но также бывает и тяжелая форма, приводящая к госпитализации.

Заразиться HBV можно через:

инфицированную донорскую кровь;

при использовании нестерильных инструментов в учреждениях медицины, стоматологии, в заведениях, занимающихся нанесением татуировок и пирсингом;

применение одних шприцев при приеме наркотиков;

незащищенный сексуальный контакт;

во время родов, когда мать заражена.

Симптомы при остром и хроническом гепатите В

Симптомы выражаются через несколько недель, а то и несколько месяцев. Они такие:

высокая температура тела;

общая усталость организма;

пропадает аппетит;

появляется тошнота, иногда бывает рвота;

беспокоят боли в животе;

моча становится темнее, а кал светлеет;

начинают болеть суставы;

кожа и глазные белки приобретают желтый цвет.

Лечение гепатита В

Особенного лечения при обнаружении острого гепатита нет. Необходимо поддерживать физический комфорт и баланс.

На протяжении острой стадии болезни рекомендуется постельный режим, отдых в достаточном количестве, здоровое питание, отказ от алкогольных напитков. Требуется пить очищенную воду, соки, напитки с содержанием глюкозы. Это нужно для того, чтобы быстро восполнить гидропотери организма, так как часто бывает диарея и рвота.

При хронической форме обязательно необходимо назначение лечащим врачом противовирусных препаратов. Для достижения эффекта в лечении они должны приниматься длительное время. Это является особенностью в борьбе с гепатитом В.

В разных случаях терапия проводится от полугода до года. Если нашли серьезные патологии, как цирроз или рак, лекарства необходимо принимать почти два года.

Пить таблетки нужно во время еды, не разжевывая и не растворяя в воде.

Пациент должен постоянно консультироваться с врачом для корректировки терапевтической схемы в случае необходимости.

При приеме индийских препаратов противопоказания минимальны, побочные реакции незначительны. Если сравнивать с другими медикаментами, они не формируют устойчивость к лекарственным средствам, их просто и удобно принимать.