Декабрь 27th, 2019

Нефть достигла 3-месячного максимума

Цены на нефть выросли в пятницу, достигнув трехмесячных максимумов после того, как данные показали рекордные траты американских потребителей в интернете, что поддержало веру в экономику №1 в мире ещё до окончания торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,08% до отметки $68,00 за баррель на 8:52 , а WTI — на 0,21% до $61,81 за баррель.

Опрос, проведенный в четверг, показал, что предпраздничные покупки американских потребителей в интернете достигли рекордного уровня, превзойдя ожидания аналитиков.

Цены на нефть также были подкреплены большими надеждами на то, что в Новом году завершится затянувшаяся тарифная война между США и Китаем, которая затмила перспективы мирового экономического роста и поставила под сомнение спрос на нефть в будущем.