Декабрь 27th, 2019

Медсправка 072

Медицинская справка 072 у выдается взрослым, отправляющимся на лечение в санаторий. Ее второе название санаторно-курортная карта. Такой документ выдают в поликлинике по месту жительства. Чтобы его получить, нужно пройти несколько врачей и сдать ряд анализов. Все это требует времени и терпения. К счастью, сейчас можно оформлять медицинские справки онлайн. Тогда процесс получения проходит быстро и беспроблемно.

Где оформить

Медсправка 072 у 04 выдается на сайте компании spravka-072. Чтобы получить заполненный, заверенный необходимыми печатями и подписями документ, нужно оставить заявку на сайте. Сделать это несложно. Сразу на главной странице есть поля, которые нужно просто заполнить.

Предстоит ввести:

• фамилию, имя, отчество;

• дату рождения;

• адрес регистрации;

• телефон;

• дополнительные данные медицинского характера.

Затем останется только нажать на кнопку “отправить заказ”. Он попадет к координатору. Если будут вопросы, вам перезвонят по номеру телефона, который вы оставили в заявке. Дальше останется только подождать. Оформление займет не более 24 часов. После этого курьер бесплатно привезет бумагу по нужному адресу.

Дистанционное оформление справки позволяет отдыхать в санаториях любого типа – от обычных курортов до известных здравниц. Полученный документ будет содержать достоверную информацию и не вызовет никаких нареканий в санаторном учреждении.

Компания работает без обеденного интервала и праздников, принимая заявки круглосуточно. Стоимость услуги 2.500 руб. В эту сумму входят все фазы оформления документа, которые требуются согласно приказу Минздрава.

Как выглядит СКК

Документ имеет вид листа формата А4, на котором типографским способом отпечатаны поля и строки. Их заполняют от руки и на компьютере. На карте находится несколько блоков, в которые вносятся личные и медицинские сведения. Если есть социальные льготы, информация о них заключается в дополнительный раздел. В верхней части бланка обязательно должна быть информация о поликлиники, где был оформлен документ, и дата его выдачи.

Заказ формы 072 по интернету избавляет от волнений, визита в поликлинику, плохого настроения, нервотрепки. Клиент получает подлинный документ с реальными печатями, заверенные подписями сотрудников московских поликлиник. В нем будут заполнены все поля. Просто покупайте медсправку 072 и отправляйтесь в санаторий. Займитесь своим здоровьем, а преодоление бюрократических процедур оставьте специалистам.

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