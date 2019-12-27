Декабрь 27th, 2019

Конкурент Tesla Cyber truck показал как может разворачиваться на одном месте

В канун новогодних праздников в Rivian подтвердили, что их модели (R1S и R1T) действительно смогут развернуться «на пятачке» как танк и выложили официальное видео:





видео на ютуб



Если внимательно посмотреть на колеса, то становится понятно, как именно электромобиль совершает этот маневр. Переднее и заднее левые колеса вращаются вперед, а переднее и заднее правые — назад, что и позволяет превратить каждую из сторон в подобие гусеницы, которая вращает электромобиль вокруг оси.



Отметим, что электромобили Rivian будут оснащаться четырьмя электродвигателями с возможностью раздельного управления — именно поэтому они способны на «танковый разворот». Если же на рынок также выйдут более доступные версии с двумя двигателями, то такой возможности они не получат.



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