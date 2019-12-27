Израильские археологи нашли место, где стоял Ковчег Завета

Ученые утверждают, что это один из тех немногих случаев, когда для анализа археологической находки применялись библейские тексты.

В Ковчеге по преданию хранились скрижали с десятью заповедями, которые Моисей получил на горе Синай, рассказал профессор Тель-Авивского университета Цви Ледерман, совместно с профессором Шломо Бунимовичем руководящий раскопками.

Археологи обнаружили во время раскопок на месте древнего храма, стоявшего в районе Иерусалима более трех тысяч лет назад, обнаружили необычную каменную плиту, которая внешне совпадает с библейским описание места, на котором стоял Ковчег Завета.

«Это редкий случай, когда можно применить библейское повествование для анализа археологической находки», — заявил Ледерман.

Постройку, возведенную примерно в XII веком до н.э., археологи обнаружили на холме близ Бейт-Шемеша, в 20-ти км западнее Иерусалима. Здание стояло немного в стороне от жилых кварталов древнего города, имело форму правильного квадрата, углы которого строго выравнены по странам света. Внутри ученые обнаружили множество керамических кувшинов и другой посуды, а также груду костей животных, что указывает на использование постройки для отправления религиозного обряда.

Здание подверглось разрушению в середине XII века до н.э., а вся находившаяся там посуда была разбита. Кроме того, археологи натолкнулись на тонкий слой некого черного материала, который по результатам экспертизы оказался навозом. Судя по всему, после разрушения храм превратили в загон для скота.

«Это позволяет четко представить, при каких обстоятельствах было разрушено здание. Скорее всего, это дело рук войск неприятеля. Оскверненный храм те превратили в загон для скота», — заявил Ледерман, отметив, что вероятнее всего этим неприятелем были филистимляне, ближайшее поселение которых находилось всего в семи километрах от Бейт-Шемеша.

Если верить библейским текстам, в период XI-XII века до н.э. Бейт-Шемеш упоминается в качестве пограничный город, где происходили постоянные стычки израильтян и филистимлян. По словам профессора, достоверность библейского повествования по-прежнему вызывает сомнения, но ученые пришли к выводу, что Бейт-Шемеш действительно в древности был пограничным городом.

После разрушения города жители вынуждены были его покинуть, хоть и еще двести лет иногда возвращались сюда в попытках отстроить некогда процветавший город. Недалеко от города найдены развалины других древних поселений, построенных принципиально иным способом.

Раскопки на руинах идут с 2012 года. Минувшим летом археологи обнаружили там ровную каменную плиту, покоившуюся на двух камнях, выглядевшую как дольмен – погребальное сооружение эпохи бронзового века. Такие памятники были найдены и в других регионах страны, но их возвели на сотни, а то и на тысячи лет раньше, чем храм в Бейт-Шемеше.

Загадочная плита напоминает описание так называемого «большого камня», на котором хранился доставленный в Бейт-Шемеш Ковчег Завета, отбитый у филистимлян. Согласно библейским легендам, Всевышний покарал жителей города, осмелившихся заглянуть внутрь Ковчега, который, впоследствии доставили в Кирьят-Яарим, а уже оттуда через два десятка лет его забрал в Иерусалим царь Давид.

«Доказать достоверность этого наверняка – невозможно. Кроме того, часть находок противоречат библейскому нарративу. Так, «большой камень», найденный нами, должен бы находиться в чистом поле, а не в храме на вершине холма», — говорит профессор.

Археологи допускают, что автор Книги пророка Самуила, созданной спустя несколько веков после описываемых в ней событий, знал о существовании «большого камня» в Бейт-Шемеше и о его роли.

По мнению ученых, большинство библейских традиций установились уже после XII века до н.э., и священный текст является скорее идеологическим, нежели историческим документом.

https://cursorinfo.co.il/all-news/izrailskie-arheologi-nashli-mesto-gde-stoyal-kovcheg-zaveta/