 
 
Декабрь 27th, 2019

Израильские археологи нашли место, где стоял Ковчег Завета

Ученые утверждают, что это один из тех немногих случаев, когда для анализа археологической находки применялись библейские тексты.

Археологи обнаружили во время раскопок на месте древнего храма, стоявшего в районе Иерусалима более трех тысяч лет назад, обнаружили необычную каменную плиту, которая внешне совпадает с библейским описание места, на котором стоял Ковчег Завета.

В Ковчеге по преданию хранились скрижали с десятью заповедями, которые Моисей получил на горе Синай, рассказал профессор Тель-Авивского университета Цви Ледерман, совместно с профессором Шломо Бунимовичем руководящий раскопками.

 

«Это редкий случай, когда можно применить библейское повествование для анализа археологической находки», — заявил Ледерман.

Постройку, возведенную примерно в XII веком до н.э., археологи обнаружили на холме близ Бейт-Шемеша, в 20-ти км западнее Иерусалима. Здание стояло немного в стороне от жилых кварталов древнего города, имело форму правильного квадрата, углы которого строго выравнены по странам света. Внутри ученые обнаружили множество керамических кувшинов и другой посуды, а также груду костей животных, что указывает на использование постройки для отправления религиозного обряда.

Здание подверглось разрушению в середине XII века до н.э., а вся находившаяся там посуда была разбита. Кроме того, археологи натолкнулись на тонкий слой некого черного материала, который по результатам экспертизы оказался навозом. Судя по всему, после разрушения храм превратили в загон для скота.

«Это позволяет четко представить, при каких обстоятельствах было разрушено здание. Скорее всего, это дело рук войск неприятеля. Оскверненный храм те превратили в загон для скота», — заявил Ледерман, отметив, что вероятнее всего этим неприятелем были филистимляне, ближайшее поселение которых находилось всего в семи километрах от Бейт-Шемеша.

Если верить библейским текстам, в период XI-XII века до н.э. Бейт-Шемеш упоминается в качестве пограничный город, где происходили постоянные стычки израильтян и филистимлян. По словам профессора, достоверность библейского повествования по-прежнему вызывает сомнения, но ученые пришли к выводу, что Бейт-Шемеш действительно в древности был пограничным городом.

После разрушения города жители вынуждены были его покинуть, хоть и еще двести лет иногда возвращались сюда в попытках отстроить некогда процветавший город. Недалеко от города найдены развалины других древних поселений, построенных принципиально иным способом.

Раскопки на руинах идут с 2012 года. Минувшим летом археологи обнаружили там ровную каменную плиту, покоившуюся на двух камнях, выглядевшую как дольмен – погребальное сооружение эпохи бронзового века. Такие памятники были найдены и в других регионах страны, но их возвели на сотни, а то и на тысячи лет раньше, чем храм в Бейт-Шемеше.

Загадочная плита напоминает описание так называемого «большого камня», на котором хранился доставленный в Бейт-Шемеш Ковчег Завета, отбитый у филистимлян. Согласно библейским легендам, Всевышний покарал жителей города, осмелившихся заглянуть внутрь Ковчега, который, впоследствии доставили в Кирьят-Яарим, а уже оттуда через два десятка лет его забрал в Иерусалим царь Давид.

«Доказать достоверность этого наверняка – невозможно. Кроме того, часть находок противоречат библейскому нарративу. Так, «большой камень», найденный нами, должен бы находиться в чистом поле, а не в храме на вершине холма», — говорит профессор.

Археологи допускают, что автор Книги пророка Самуила, созданной спустя несколько веков после описываемых в ней событий, знал о существовании «большого камня» в Бейт-Шемеше и о его роли.

По мнению ученых, большинство библейских традиций установились уже после XII века до н.э., и священный текст является скорее идеологическим, нежели историческим документом.

https://cursorinfo.co.il/all-news/izrailskie-arheologi-nashli-mesto-gde-stoyal-kovcheg-zaveta/

Category: Израиль, Новости ﻿
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