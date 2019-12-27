Декабрь 27th, 2019

Экономику Украины разрушают Зеленский и Коломойский

Сейчас в информпространстве становится популярным отделять злой и непрофессиональный Кабмин от доброго и заботливого преЗедента. Хотя на самом деле для этого нет абсолютно никаких оснований. Вава безо всяких рефлексий возложил писюн на Конституцию и прочие законы, так что правительство у нас такое же несамостоятельное, как и, собственно, Вава.

Есть все основания надавать подсрачников Кабмину, и в то же время Гончарук вызывает что-то похожее на жалость. Ведь он не контролирует правительство. Правительством и экономикой борзо рулят из офиса преЗедента.

Политтехнологи пытаются отделить офис от правительства, делая вид, что забыли – Зеленский узурпировал беспрецедентные полномочия. Несравнимые с полномочиями всех своих предшественников. Зе в одно лицо сформировал большинство в парламенте, потом с его помощью назначил Кабинет министров. Это по всем признакам правительство Зеленского, а не Гончарука.

К размашистой критике правительства уже присоединились СМИ ИгорьВалерича. Даже мэмасиками жертвенных козлят обложили. Всё для того, что бы мы забыли – ответственность за 3,14дец в стране на Зеленском. И на ИгорьВалериче.

Вы мне сейчас вспомните ВикторФёдрыча с его замечательным Килей Азировым. Но даже подкаблучник Киля и тот имел больше свободы в принятии решений, чем Гончарук. Все ошибки современного правительства – это некомпетентность Зеленского. И вся ответственность, соответственно, на нём же. Я уже молчу о кадровом вопросе, который регулярно закидывали Порошенко. Ну? И где теперь охрененные специалисты? Зеленский тоже не смог найти?

Так вот.

Именно вопреки своим полномочиям и явно их превышая, Зеленский ставил задания своим марионеткам – монобольшинству в парламенте и правительству. Именно преЗедент публично требовал от них выполнения задач, которые так и не были выполнены.

Каких задач? Так вот же:

Внести на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2020 год. Срок – до 15 сентября.

Внести законопроект про рынок земли – до 1 октября. Ликвидация моратория на продажу земли – до 1 декабря.

Перевести процедуру получения всех разрешительных документов в электронную форму – до конца года.

Снизить стоимость подключения украинцев к электрическим и газовым сетям – до 1 января.

Легализовать игровой бизнес и добычу янтаря: внести законопроекты до 1 октября, принять – до 1 декабря.

Принять новую редакцию Трудового кодекса – до 1 января.

Сколько раз ещё по сто дней нужно дать?

Или уже можно выписывать Ваве пенделя животворящего?

https://tverezo.info/post/109487