Декабрь 27th, 2019

Дженнифер Энистон показала редкие детские фото с отцом

С тех пор как Дженнифер Энистон завела профиль в Instagram, она стала чаще делиться подробностями из своей жизни. Недавно актриса показала поклонникам архивное фото с отцом Джоном и сравнила, насколько сильно они изменились за прошедшее время.

В честь Рождества Дженнифер поделилась подборкой снимков с папой. Она опубликовала кадр из детства и фотографию, которая была сделана совсем недавно. На первом фото маленькая Энистон обнимает Джона и сидит у него на руках.

Актрису легко узнать по взгляду, и это подтверждает свежий снимок. Дженнифер вместе с отцом позируют перед объективом камеры в доме актрисы. Трепетное отношение родственников друг к другу осталось прежним, потому что на втором фото отец с той же нежностью обнимает свою дочь.

Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа, — написала она.

Поклонники и звездные друзья Энистон были в восторге от фотографий с папой. «Ребята, вы такие милые», «Вы двое очень красивые», «Твой отец лучший», «Джон просто превосходный», «Какое красивое фото», «Красивый папа и красивая дочь», — такие комментарии оставляли подписчики. Многие еще раз поблагодарили Дженнифер за ее решение присоединиться к Instagram, ведь подобные публикации действительно трогают сердца фанатов.