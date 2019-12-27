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Чемпион мира рассказал о своем завтраке для сжигания жира

© Фото Наталии Сергеевой

Чтобы жир в организме быстрее сгорал, достаточно каждое утро выпивать по чашке кофе. Такого метода придерживается Ян Фродено — спортсмен из Германии, добившийся выдающихся результатов в триатлоне.

По словам 38-летнего немца, на завтрак он ничего не ест, а лишь выпивает эспрессо.

Лучшей едой после тренировки атлет назвал протеиновый коктейль и арахисовое масло.

Фродено признался, что он употребляет мало мяса и отказался от такой «предрасполагающей к лености» пище, как молоко, творог, макароны и мучное. Зато обязательно в течение дня чемпион Олимпиады должен съесть бутерброд с безглютеновым хлебом, яйцом и обилием авокадо.

Если «научиться правильно понимать свое тело», принцип «есть то, чего требует организм» пойдет только на пользу, говорит Ян Фродено. После крупных побед он позволяет себе полакомиться бургером с жареной картошкой или пиццей с лососем, луком, моцареллой и каперсами и выпить бокал красного вина, пишет «РГ».

Category: Мир, Новости ﻿
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