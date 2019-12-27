Декабрь 27th, 2019

Брэд Питт и Дженнифер Энистон постоянно флиртуют

Брэд Питт и Дженнифер Энистон постоянно флиртуют — это заметили не только журналисты, но уже даже и близкие друзья. А кроме того — странные вечерние поездки к бывшей жене многих наводят на размышления.

После расставания с 44-летней Анджелиной Джоли 55-летний Брэд Питт стал снова общаться со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон. Пара и раньше была в хороших отношениях, однако Джоли явно была против общения мужа с его экс-женой. Теперь же, как говорят источники, все изменилось.

У Брэда и Джен есть замечательная связь, которая иногда даже может показаться флиртом. Они любят чувство юмора друг друга и оба обладают заразительной энергией, когда вместе,

— сказал инсайдер.

В этом году Питт побывал на 50-летии бывшей жены, а также стал гостем рождественской вечеринки в доме Энистон, что заставило поклонников заподозрить пару в воссоединении. Однако ему, похоже, все же не бывать.

Их отношения исключительно платонические,

— говорят инсайдеры.

Самого же Питта вопросы о том, готов ли он возобновить романтические отношения с Джен, лишь забавляют.

Напомним, что в браке Энистон и Питт прожили пять лет. Еще будучи женатым на звезде сериала «Друзья» (Friends), Питт закрутил роман с Анджелиной Джоли, с которой и прожил до 2016 года.

Потребовалось некоторое время, чтобы раны Джен зажили, а Брэд перестал чувствовать себя плохо из-за того, что бросил ее. Это то, что у них обоих заняло время, и, конечно, они в курсе истерии поклонников вокруг них,

— заключил инсайдер.