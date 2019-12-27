Биржевой индекс Nasdaq впервые преодолел отметку 9000 пунктов

Высокотехнологичный биржевой индекс Nasdaq в четверг впервые в истории превысил отметку 9000 пунктов, установив десятый подряд рекорд за счет роста акций Amazon и других технологических гигантов. За день Nasdaq вырос на 0,8%, биржевые торги в четверг завершились на отметке 9 022,39 пунктов.

Два других важных биржевых индекса на торгах в четверг также достигли рекордных показателей.

Индекс Доу-Джонса вырос на 0,4%, достигнув отметки 28 621,39 пунктов, а индекс S&P 500 подрос на 0,5% до 3 230,91 пункта.

Акции компании Amazaon выросли за сегодняшний день на 4,5% благодаря очередному «рекордному» отчету о финансовых показателях компании. Другие крупные ритейлеры также показали хорошие результаты: Gap вырос на 1,7%, Target – на 0,3%, а крупнейшая сеть американских супермаркетов Walmart подросла на 0,1%.

Акции других технологических гигантов, включая Apple, Facebook и Alphabet (компания, которой принадлежит Google) тоже выросли в четверг как минимум на 1%.