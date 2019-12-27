Декабрь 27th, 2019

Билл Гейтс подарил незнакомке в «Тайном Санте» 41 подарок общим весом 36 килограммов

Шелби/Билл Гейтс

Каждый год социальный новостной портал Reddit соблюдает милую новогоднюю традицию — проводит акцию «Тайный Санта», суть которой в том, чтобы анонимно дарить друг другу подарки. Участие в ней принимают как простые пользователи сайта (в прошлом году их, к слову, было больше 200 тысяч), так и крупные бренды, а также многие знаменитости.

В этом году особенно повезло 33-летней американке по имени Шелби — она получила подарок от одного из самых богатых людей планеты, предпринимателя Билла Гейтса. Бывший крупнейший акционер компании Microsoft устроил для жительницы Детройта настоящий сюрприз — он прислал ей подарок весом 36 килограммов. Посылка оказалась настолько большой, что не смогла влезть в машину девушки, — всего в ней оказался 41 сюрприз с приложенной запиской от Билла Гейтса и его фото.

Девушка настолько впечатлилась подарком от миллиардера, что сняла целую серию роликов, в которых поделилась с другими пользователями сайта своей радостью, поблагодарила своего тайного Санту, а также показала содержимое праздничной посылки.

Предварительно Гейтс основательно изучил соцсети девушки, чтобы узнать, что именно ей нравится. Таким образом, в подарок Шелби получила несколько книг, конструкторы Lego, игрушки для своей кошки, одежду и сувениры для фанатов «Звездных войн» (Star Wars), «Гарри Поттера» (Harry Potter) и сериала «Твин Пикс» (Twin Peaks), много конфет и других сладостей.

При этом самым дорогим подарком для Шелби стало пожертвование миллиардера для некоммерческой организации «Американская кардиологическая ассоциация». Гейтс узнал, что в марте этого года, всего за десять дней до свадьбы Шелби, она потеряла маму — женщина внезапно скончалась после сердечного приступа. Миллиардер не только внес внушительную сумму в фонд, но и выразил жительнице Детройта свои искренние соболезнования по этому поводу.

Билл Гейтс