Декабрь 26th, 2019

Все парни Селены Гомес — кто они?

Уже в 16 лет Селена Гомес (Selena Gomez) активно занималась покорением мужских сердец. Пока девушки следили за любимыми звездами на экранах телевизоров и нервно обливались слюнями, Сел приняла решение перейти от замыслов к действиям. Мы р

Селена и Ник Джонас познакомились в далеком 2008-м году на съемках клипа «Burning Up» и почти сразу влюбились. Правда, их отношения длились не очень долго, да и пара предпочитала не афишировать свою личную жизнь.

Совсем недавно Ник появился на шоу BBC Radio 1’s Breakfast Show, где рассказал об одном крайне неудачном свидании с Сел.

«Мы не хотели официально объявлять о наших отношениях на тот момент. Селена до сих пор обижена на меня за то, что, когда мы пошли на прогулку в Центральный парк, нас караулили папарацци, и я решил идти на некотором отдалении. В итоге они все равно поняли, что мы вместе, а день был испорчен», – смущенно признался Ник.

Сама Селена через некоторое время после расставания с Джонасом назвала этот период своей жизни «детской любовью».

Тейлор Лотнер (Taylor Lautner)

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер познакомился с Селеной в Ванкувере в 2009-ом. В это время девушка снималась в фильме «Рамона и Бизус» («Ramona and Beezus»), а Тейлор проводил дни и ночи на съемочной площадке, работая над второй частью вампирской саги «Сумерки. Сага. Новолуние» (Twilight: New Moon»). Пара была вместе около трех месяцев, и девушка призналась после, что папарацци преследовали их повсюду. Впрочем, вряд ли можно обвинить журналистов в том, что эти отношения не состоялись. И даже несмотря на разрыв, Селена с теплотой и улыбкой вспоминает свою мимолетную влюбленность.

«Он невероятно милый. Благодаря Тейлору я стала очень счастливой. Я даже не думала, что могу быть такой счастливой!» — рассказала она в интервью.

Zedd

Отношения Селены и диджея Zedd тоже не увенчались успехом. Многие до сих пор не уверены, что совместные съемки клипа «I want you to know» в 2015 году действительно послужили толчком к началу их отношений. И даже несмотря на уверения, что роман Сел и Zeddа был не более чем классным пиар-ходом, фраза певицы о том, что «она обожает [его]», дает надежду на то, что хотя бы без легкой влюбленности там не обошлось.

Сэмюэл Крост (Samuel Krost)

Год спустя, в 2016-ом, в сети появились совместные фотографии Гомес с Сэмюэлом Кростом (Samuel Krost). Пара никогда не делала официального заявления о своих отношениях, но факты говорят сами за себя. Однажды в порыве чувств Сэмюэл выставил в своем Instagram письмо-признание.

«Селена — прекрасная девушка с добрым сердцем. Вам всем, кто любит поверхностно и никогда не бывает доволен своими отношениями, стоит попробовать понять, что такое настоящая любовь. Хотя наши пути и разошлись, по крайней мере мы знаем, что любовь существует. Я люблю тебя, Сел», — написал он и почти тут же принял решение удалить пост.

The Weeknd

О романе Селены и канадского певца стало известно после того, как фотографы поймали целующуюся парочку в ЛА в январе 2017-го года. В апреле того же года пара официально объявила о своих отношениях, опубликовав совместные фото в Instagram. Селена и The Weeknd вместе позировали фотографам на благотворительном мероприятии The Met Gala, но через 10 месяцев с момента начала их отношений объявили о расставании.

Джастин Бибер (Justin Bieber)

Мы не просто так оставили Джастина на десерт! Селена и Джастин начали встречаться в 2010-м году, почти сразу после того, как их познакомили менеджеры, но долго скрывали свой роман. В 2012-ом году Селена приняла решение положить конец этим отношениям, но следующие три года пара то вновь появлялась вместе, с любовью держась за руки, то заявляла о том, что оставила этот период своей жизни в прошлом. Официальной датой расставания Селены и Джастина называют 2015-й год, когда Бибер объявил о своих отношениях с Софией Ричи (Sofia Richie). Но уже в 2017-м году Джелена приняла решение начать все сначала. От любви не убежишь! Сейчас, правда, Джастин женат на модели Хейли Болдуин (Hailey Baldwin), но кто знает, верно? Будьте любимы и дарите свою любовь самым близким!

ешили вспомнить всех бойфрендов Селены Гомес.