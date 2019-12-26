Декабрь 26th, 2019

Вера Брежнева рассказал о своей «дикой бедности»

На днях в семье Веры Брежневой был праздник — младшие сестры-близняшки певицы отмечали день рождения. В этот день артистка разместила трогательные семейные фото с сестрами Викторией и Анастасией, а также с их мамой Тамарой. Под снимками Вера не только поздравила сестер с праздником, но и затронула тему бедного детства.

«Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трех сестер. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива, что у нас была многодетная семья. И что именно 22 декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички (вместо одного крупного мальчика). С этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник! И самое главное, чего я нам желаю — собираться вместе почаще», — написала Вера под фото.