 
 
Декабрь 26th, 2019

В Припяти, впервые с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, нарядили новогоднюю елку.

В Припяти, впервые с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, нарядили новогоднюю елку.



Елку бывшие жители города поставили у дворца культуры «Энергетик». Праздничное дерево они украсили елочными игрушками и старыми фотографиями.

Ранее сообщалось, что вышедший летом 2019 года телевизионный сериал «Чернобыль» привлек в зону отчуждения рекордное количество туристов: с начала года окрестности Чернобыля посетили 107 тысяч человек.

Category: Новости, Украина ﻿
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