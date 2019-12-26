Декабрь 26th, 2019

В Припяти, впервые с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, нарядили новогоднюю елку.

В Припяти, впервые с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, нарядили новогоднюю елку.







Елку бывшие жители города поставили у дворца культуры «Энергетик». Праздничное дерево они украсили елочными игрушками и старыми фотографиями.



Ранее сообщалось, что вышедший летом 2019 года телевизионный сериал «Чернобыль» привлек в зону отчуждения рекордное количество туристов: с начала года окрестности Чернобыля посетили 107 тысяч человек.