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В Израиле разработали лазерную систему против «летающих бомб»

Лазерная установка была создана учеными университета «Бен-Гурион».

Израильские специалисты разработали систему для пресечения запуска с территории сектора Газа горящих воздушных шаров и змеев («летающим бомбам»). Об этом сообщает израильская служба новостей «Хадашот 12».

Лазерная установка была создана учеными университета «Бен-Гурион» (Негев) при поддержке Центра разработки вооружений при Министерстве обороны и отдела новых технологий полиции.

Мобильная система «Лахав Ор» (Клинок света) способна на расстоянии уничтожать небольшие воздушные цели (мультикоптеры или шары, несущие заряд взрывчатки или емкости с легковоспламеняющейся жидкостью). Дальность действия «Клинка света» — порядка 2 км.

 

Отмечается, что система может эффективно работать в любое время суток и при любых погодных условиях. Стоимость одной установки составляет около 1 млн шекелей.

https://cursorinfo.co.il/all-news/israel/v-izraile-razrabotali-sistemu-protiv-letayushhih-bomb/

Category: Израиль, Новости ﻿
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