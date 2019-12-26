В Израиле разработали лазерную систему против «летающих бомб»

Израильские специалисты разработали систему для пресечения запуска с территории сектора Газа горящих воздушных шаров и змеев («летающим бомбам»). Об этом сообщает израильская служба новостей «Хадашот 12».

Лазерная установка была создана учеными университета «Бен-Гурион» (Негев) при поддержке Центра разработки вооружений при Министерстве обороны и отдела новых технологий полиции.

Мобильная система «Лахав Ор» (Клинок света) способна на расстоянии уничтожать небольшие воздушные цели (мультикоптеры или шары, несущие заряд взрывчатки или емкости с легковоспламеняющейся жидкостью). Дальность действия «Клинка света» — порядка 2 км.