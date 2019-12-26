Декабрь 26th, 2019

Ученые заявили о необратимых изменениях экосистемы Европы





Изменения в экосистеме Европы набирают аномальные обороты. R таким выводам пришли ученые из международной группы, которые проводили исследования на базе университета Лидса.

Как пишет издание Nature Geoscience, эксперты провели исследование десятков торфяников в Великобритании и странах Западной Европы.

Выводы были неутешительны: темпы их высыхания катастрофически выросли.



Отмечается, что «торфяные болота содержат слои неразложившегося органического вещества, в которых в связанном виде находится углерод, захваченный в свое время из атмосферы».



Ученые объясняют, что «при высыхании и разложении торфа выделяется углекислый газ, превращая торфяники из поглотителей углерода в его источник».



Однако, как установили исследователи, из-за растущего потепления торфяники за последние двести лет стремительно «иссыхают», при этом «выделяющийся при этом углекислый газ это потепление усиливает».



По данным ученых, сразу «42% исследованных болот были сильно повреждены вырубками, осушением, пожарами, выпасом скота».



Все это может привести к неприятным последствиям, например к повышенной концентрации парниковых газов в атмосфере.



Как писала «Фраза», ученые научились извлекать энергию практически из ничего.



Ранее американские ученые умудрились сделать топливо из воды.