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Ученые впервіе создали действующую модель искусственного мозга

© СС0 Public Domain

Ученые из США и Японии представили нейроморфную сеть, которая, при прохождении по ней электричества, обладает функциями мозга. Исследователи отмечают, что им впервые удалось создать действующую модель искусственного мозга из наноматериалов.

Размер устройства составляет 10 кв. мм. Его создали американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с коллегами из Национального института материаловедения Японии (NIMS). «Наша нейроморфная сеть — по сути дела, действующая модель мозга», — отметили исследователи.

Category: Наука, Новости ﻿
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