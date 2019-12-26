Ученые впервіе создали действующую модель искусственного мозга

Ученые из США и Японии представили нейроморфную сеть, которая, при прохождении по ней электричества, обладает функциями мозга. Исследователи отмечают, что им впервые удалось создать действующую модель искусственного мозга из наноматериалов.

Международная исследовательская группа из Японии и США сумела создать нейроморфную сеть, состоящую из многочисленных металлических нанопроволок. Используя эту сеть, команда смогла генерировать импульсы, которые схожи с импульсами мозга. К примеру, она может демонстрировать запоминание, обучение, забывчивость, бдительность и покой.