 
 
Декабрь 26th, 2019

Ученые нашли самый мощный природный антибиотик в тропическом лесу



Ученые нашли самый мощный природный антибиотик в тропическом лесу, которое не только пригодится человеку, но и природе. Вещество увеличит урожайность сельскохозяйственных культур
Ученые нашли в почве мексиканского тропического леса мощнейшее антисептическое вещество, передает Science Alert.

Отмечается, что ранее неизвестный антибиотик способен поражать одновременно несколько видов микробов. Ученые предполагают, что пептидом, который нашли в корнях диких бобов, можно лечить растения.

Так, вещество предотвратит рост бактерий, которые уничтожают корневую систему важных для сельского хозяйства растений. Фазоликин увеличит урожайность бобовых и их устойчивость перед вредителями, отметили биохимики.

Category: Наука, Новости ﻿
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