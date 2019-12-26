Декабрь 26th, 2019

Ученые нашли самый мощный природный антибиотик в тропическом лесу





Ученые нашли самый мощный природный антибиотик в тропическом лесу, которое не только пригодится человеку, но и природе. Вещество увеличит урожайность сельскохозяйственных культур

Ученые нашли в почве мексиканского тропического леса мощнейшее антисептическое вещество, передает Science Alert.



Отмечается, что ранее неизвестный антибиотик способен поражать одновременно несколько видов микробов. Ученые предполагают, что пептидом, который нашли в корнях диких бобов, можно лечить растения.



Так, вещество предотвратит рост бактерий, которые уничтожают корневую систему важных для сельского хозяйства растений. Фазоликин увеличит урожайность бобовых и их устойчивость перед вредителями, отметили биохимики.