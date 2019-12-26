Декабрь 26th, 2019

Турция готовится разбить российские войска в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к парламенту за разрешением ввести войска регулярной армии в Ливию для поддержки официального правительства национального согласия в Триполи, против которого воюют боевики и российские наемники.В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает в том числе и возможность отправки войск.

«Подобное обращение поступило, и мы предпримем соответствующие шаги», — заявил Эрдоган в четверг, добавив, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

Как отмечает Anadolu, законопроект о вводе войск в Ливию станет одним из первых на зимней сессии турецкого парламента, которая откроется в январе.

«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой арабских и ряда европейских стран», — заявил Эрдоган.

Накануне президент Турции посетил с необъявленным визитом Тунис, где, по данным Bloomberg, мог провести секретные встречи с представителями ливийского правительства.

По итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом Эрдоган заявил, что среди воющих в Ливии — около 5 тысяч человек из Судана и еще 2 тысячи из ЧВК Вагнера, возглавляемой доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Недавние контакты с правительством национального согласия премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа следует расценивать как «предвестие шагов, которые мы можем предпринять», подчеркнул Эрдоган, добавив, что Турция уже провела переговоры с ливийцами о возможной отправке войск.

Армия маршала Хафтара, который за последние три года как минимум трижды посещал Москву, в том числе для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, ведет войну за контроль над нефтяными ресурсами, возглавляя ополчение в центральной и западной части страны, вооруженное истребителями Су, высокоточной артиллерией и ракетными комплексами.

По сведениям британской разведки, оружие в Ливию поставляет Россия, которая построила две военные базы в городах Тобрук и Бенгази на северо-восточном побережье Ливии, а также, вероятно, направила в страну ракетные комплексы С-300 и «Калибр».

В конце октября и начале ноября Москва перебросила в Ливию дополнительный контингент из 200 бойцов, в том числе высококвалифицированных снайперов, сообщала The New York Times cо ссылкой на ливийское МВД.

По данным РБК, в конце прошлого года в Ливию были направлены элитные десантные подразделения из Подмосковья, а также спецназ, военнослужащие Главного управления Генштаба (ГРУ), которым было поручено готовить кадры для армии Хафтара.

Для ремонта военной техники и решения проблем логистики Россия создала военную базу на западе Египта, президент которого Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает тесные связи с Кремлем, рассказали NYT западные дипломаты.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/erdogan-gotovit-armiyu-dlya-voyny-s-chvk-vagnera-v-livii-1028785103