Декабрь 26th, 2019

Стало известно имя самого высокооплачиваемого голливудского актера ХXI века

Культовый голливудский актер Киану Ривз стал самым высокооплачиваемым артистом ХХI века.

Известно, что Ривз получил огромный гонорар за съемки в трилогии «Матрица». Ему заплатили 250 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга занял Брюс Уиллис, который во время участия в фильме «Шестое чувство» заработал 120 миллионов.

На третьем месте Том Круз и его съемки в «Войне миров». Они принесли актеру 100 миллионов долларов.

Следующие позиции разделили снова Уилл Смит, Том Круз, Роберт Дауни-младший, Сандра Буллок и опять Круз. За роли в голливудских блокбастерах они получали от 70 до 100 миллионов долларов.