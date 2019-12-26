Стало известно имя самого высокооплачиваемого голливудского актера ХXI века

Культовый голливудский актер Киану Ривз стал самым высокооплачиваемым артистом ХХI века.
Известно, что Ривз получил огромный гонорар за съемки в трилогии «Матрица». Ему заплатили 250 миллионов долларов.
Вторую строчку рейтинга занял Брюс Уиллис, который во время участия в фильме «Шестое чувство» заработал 120 миллионов.
На третьем месте Том Круз и его съемки в «Войне миров». Они принесли актеру 100 миллионов долларов.
Следующие позиции разделили снова Уилл Смит, Том Круз, Роберт Дауни-младший, Сандра Буллок и опять Круз. За роли в голливудских блокбастерах они получали от 70 до 100 миллионов долларов.
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