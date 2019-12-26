Солнцезащитные очки Dior: особенности бренда и лучшие модели

Для очков компании Dior характерен нестандартный декор и круглая форма. Выпускаются аксессуары главным образом для женщин. Поговорим о том, с чего все началось, и какие очки сегодня выпускает фирма.
Очки Dior как лучший выбор модницы
Очки Christian Dior не нуждаются в представлении, это одни из самых востребованных аксессуаров, воплощающих в себе идеи стиля и элегантности. Их ассортимент удивителен: это и классические модели, и известные авиаторы, и молодежные очки. Любой вариант создает неповторимый стиль и идеально защищает глаза от ультрафиолета. Благодаря анатомической форме корпуса обеспечивается максимальный комфорт.
Оправы разнообразны как по формам, так и по расцветке. Одной из самых популярных считается Dior Cat Eye — это лидер продаж в течение многих сезонов, так как именно плавные линии и округлые формы этой модели подходят к большинству лиц.
Чем интересны очки Dior
Ранее оправы для очков всегда делали из стали – именно продукцию Dior начали первой производить из практичного пластика. Сейчас линейка аксессуаров обширная – много моделей как из пластика, так и из различных металлов. Форму, дизайн и декоративные элементы для каждой версии создают профессиональные дизайнеры, в результате этого фирмой выпускаются красивые и стильные солнцезащитные очки Dior. Бренд делает продукцию главным образом для женщин. Однако есть в каталогах и мужские варианты, и оправы формата унисекс. Дизайн – обычно нестандартный, основной особенностью является то, что его можно применять практически при любом типе лица.
Популярные модели очков Dior
Среди очков, пользующихся популярностью на данный момент времени, стоит отметить следующие:
- DIORNEWVOLUTE RHL – гламурные женские очки, линзы в них синего цвета и оправой в черно-золотом дизайне. Оправа металлическая.
- DIORCLUB2 JBW – экстравагантные очки с линзами розового цвета, идеально подходящие как для мужчин, так и для женщин. Оправа выглядит стильно, имеет сине-черный окрас.
- DiorStellaire4 DDB – женская модель с оправой золтистого оттенка и розовыми линзами.
- Homme DIORFRACTION3 807. Это более молодежный вариант, выполненный в стиле Casual. Стильная оправа из пластика.
- Homme BLACKTIE257S 807 – черные солнцезащитные пластмассовые очки. Эта версия сделана для мужчин, ее часто выбирают люди, предпочитающие стиль casual.
Коллекции регулярно пополняются, так что каждый год можно видеть новые очки от с интересным дизайном от этой компании.
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