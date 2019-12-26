Декабрь 26th, 2019 Освобождение от физкультуры — как это делается Освобождение от физкультуры в вузе или другом учебном заведении даёт учащемуся массу преимуществ. Например, у него появляется лишнее свободное время, которое можно потратить на что-то более полезное. В любом случае, даже если просто не нравится носить с собой спортивную форму, пропускать уроки можно только в одном случае – когда на руках есть официальное освобождение от физкультуры.

Получить освобождение можно двумя способами. Первый – официальный. Это походы в больницы, обследования и прочее. Второй путь быстрый и недорогой – заказать справку здесь.

Процедура получения справки на сайте занимает всего один день и оформляется онлайн. Для того, чтобы документ оказался у вас, нужно заполнить следующие строки заявки:

• ваши фамилия, имя и отчество;

• ваш адрес;

• ваша дата рождения;

• срок, на который вы хотите получить освобождение от занятий физкультурой;

• диагноз;

• полное название места, где вы учитесь, учебного учреждения;

• если есть страховой полис, его серия и номер;

• ваш телефон для связи;

• место, куда доставить справку. Можно указать конкретный адрес или просто станцию метро.

Вы можете получить справку даже на год, не говоря уже о стандартных двух неделях освобождения. Напоминаем, всё, что необходимо, будет сделано за один день. А теперь, для сравнения, давайте посмотрим на процедуры, которые придётся пройти для получения справки через больницу.

Освобождение от физкультуры можно получить после того, как вы чем-то переболели. Тогда, в качестве рекомендованной меры вам дадут освобождение от занятий физкультурой сроком на две недели. Другими словами, если вы здоровы, освобождения даже на эти 14 дней вам никто не даст. Более длительное освобождение можно получить после тяжёлой болезни. Но тут вступает в действие бюрократический фактор. Быстро освобождение вы не получите, нужно ждать получения решения специальной комиссии. Если заболевание очень серьёзное, то освобождение можно продлевать, но для этого снова нужно собирать документы и справки с подписями нескольких медицинских специалистов.

Для получения справки также можно пройти лечение в больнице. Тогда скорее всего вас освободят от занятий физкультурой на три месяца.

Если же вы закажете справку на сайте, она будет полностью официальной, выдерживающей любые проверки. И для этого можно быть совершенно здоровым.

Заполняйте заявку и получайте освобождение от занятий физкультурой в вузе или любом другом учебном заведении на целый год. Украинка купила особняк у Ким Кардашьян, где собирается «вдохновляться»

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