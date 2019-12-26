Декабрь 26th, 2019

Названы худшие фильмы года по версии американских кинокритиков

Рейтинг был составлен на основании среднего балла картин, которые выходили в прокат с 1 января по 31 декабря. Если у фильма было менее семи обзоров, он не учитывался.

Из лент, вышедших в прокат, отмечаются «Зеровилль», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», «Патрик», «Рэмбо: Последняя кровь», «Playmobil фильм: Через вселенные» и другие.

На первом месте расположился триллер «Призраки Шэрон Тейт». Также в топе присутствует проект от Netflix «Полярный» с Мадсом Миккельсеном в главной роли.