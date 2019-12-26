Декабрь 26th, 2019

«Молодец просто» — Лавров похвалил Зеленского за достижения на Донбассе в интересах Кремля

Лавров похвалил Зеленского за достижения на Донбассе. Среди достижений Зеленского глава российского МИДа назвал разведение сил и средств сторон в трех районах на линии соприкосновения, а также «письменную фиксацию текста «формулы Штайнмайера». Следующий шаг — это прямые переговоры с боевиками по мнению российского дипломата.

«Владимир Зеленский считает одной из своих самых приоритетных целей завершение войны на юго-востоке Украины. За 5 месяцев на посте президента страны, он смог сделать то, в чем за 5 лет Петр Порошенко никак не продвинулся вперед», — сообщил Лавров. — «Просто молодец», — добавил одиозный политик.

https://nbnews.com.ua/politika/2019/12/26/lavrov-vnezapno-pokhvalil-zelenskogo-chto-otsenil-v-ukrainskom-prezidente-glava-mida-rossii/