Китай отверг соглашение о дедолларизации торговли с Россией

Разворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и резкого ухудшения отношений с Западом, оборачивается «холодным душем».Попытка привлечь Китай к дедолларизации и формально закрепить перевод в национальные валюты взаимной торговли — не увенчалась успехом.

Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом.

«Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, обсуждались такие варианты как соглашение или хотя бы меморандум о намерениях. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы дальше «вести переговоры по линии нацбанков, Минкоммерции КНР и Минфина России».

Впрочем, подчеркнул Силуанов, расчеты с Китаем в нацвалютах растут и без соглашения. По данным ЦБ, в долларах оплачивается 73,6% сделок по импорту из КНР (против 85% три года назад).

В экспортных контрактах доля долларовых расчетов выше. Она составляет 88% и практически не меняется.

Это создает серьезные проблемы: из-за угрозы санкций задерживаются или подвисают около 30% всех долларовых платежей российских компаний, причем основная часть — с контрагентам из Азии, сообщил Силуанов.

Ждать приходится иногда до трех месяцев. «С американскими компаниями проще получить расчеты, чем с азиатскими, поскольку там процедура согласования возможности таких расчетов», — объяснил министр.

Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но его банки де-факто присоединились к финансовым ограничениям США и Евросоюза: они отказываются проводить валютные операции с российскими банкам, значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию, жаловался еще в 2015 году зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

За три года сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. Коммерческие банки КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, сетовал в сентябре 2018-го глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.

«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», — объяснял он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.

Надежды на китайских инвесторов также закончились ничем. По данным ЦБ, объем прямых иностранных инвестиций из КНР в Россию сокращается четыре квартала подряд, а за январь-июнь 2018-го — рухнул на 24%.

По итогам первого полугодия 2018 года инвесторы КНР забрали 1,005 млрд долларов из реального сектора российской экономики, а общий объем их вложений упал до 3,184 млрд долларов. Это на треть меньше, до присоединения Крыма (4,542 млрд долларов).