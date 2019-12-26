Декабрь 26th, 2019

Интервью с тренером North mithR

После анонсирования партнерства с North Pinnacle встретились с командой, чтобы понять их отношение к игре. В этой статье вы увидите разговор с тренером датской команды Торбьорном mithR Нюборгом.

– Твоя тренерская карьера не так известна людям за пределами Дании. Расскажи немного о себе и о том, что ты прошел перед попаданием в North.

– Моя история действительно может быть неизвестна многим. Сам я не играл в топовых командах, но потратил очень много времени на помощь в становлении датского игрового сообщества. Особенно можно отметить внедрение киберспорта в датские школы-интернаты. В этом процессе я занимал одну из главных ролей.

Моя киберспортивная карьера началась в 2014, когда я жил в домике в Копенгагене с пятью своими друзьями. Мы жили, учились, выходили в город и отвисали все вместе. Я жил в комнатке в подвале. Вряд ли это было законно, но таковы реалии учебы в Копенгагене. Приходится идти на все. У меня, на тот момент, не было денег, поэтому я решил начать стримить. На стримах я принарядился, ровно становился напротив и рассказывал о стратегиях и тактическом развитии прямо на трансляциях. Затем, я разбирал демки больших команд с различных крупных турниров, чтобы помочь детскому сообществу понять больше о тактических аспектах игры.

Через стримы меня заметили и пригласили тренером в профессиональную команду. В те времена только некоторые команды, вроде NiP и VeryGames, могли достойно зарабатывать на жизнь CS’ом. Но одна команда приходила на смену другой, киберспорт в Дании разрастался и начинал дружелюбнее встречаться народом. Множество школ-интернатов решило, что они через внедрение киберспорта в систему занятий смогут привлекать новых студентов. Примерно так я получил свой первый шанс получить CS’у за рубежом, а также заняться тренерством в качестве полноценной работы.

Школа, в которой я работал, активно набирала учеников, и множество из них выбирали именно её, потому что они знали меня по стримам. Когда я пришел, в школе в общем было 55 учеников. Уже в первый год мы привлекли 30 учеников в сфере киберспорта. На следующий год к нам пришли еще 65 учеников, которые хотели учиться киберспорту. Всего школа стала насчитывать 130 студентов, половина из которых обучалась киберспорту. Этот факт быстро превратил нас в лучшую киберспортивную школу в стране.

Через два года мне позвонили из Campus Vejle Sportscollege, чья школа расположена в Вайле и собрала у себя лучшие таланты Дании во всех видах спорта. Они получили грант почти на 3 миллиона долларов под реконструкцию старого заводского здания в новый киберспортивный/фитнесс центр, и они захотели, чтобы я рулил этим процессом. Так что я переехал туда и помог им спроектировать новенький киберспортивный центр. В то же время, я тренировал Alternate aTTaX, которые в тот момент еле-еле входили в топ 30 мира. Было забавно одновременно работать тренером, главой киберспортивного подразделения в школе, а также иногда стримить, чтобы не огорчать подписчиков. Да, делов у меня хватало…

А потом мне написал Йонас «whimp» Свендсен (киберспортивный директор North) с предложением присоединиться к ним в качестве тренера. От таких предложений не отказываются, поэтому я без всяких сомнений его принял. И вот я здесь.

– Расскажи о главном отличии между тренировкой учеников в школе и тренировкой профессиональных игроков.

– На самом деле, во многом эти две деятельности похожи. В про командах просто всё выше уровнем, все более сконцентрированы на целе, но мои методы и подходы не сильно отличаются. Тактический аспект в командах находится на совершенно другом уровне, и в игре почти нет места доя ошибок. Я имею в виду, что одна ошибка в важном игровом моменте может критически сказаться на всей последующей игре.

Но метод я использую одинаковый. Я фокусируюсь на создании вдохновляющей среды для игроков, где тренировки будут восприниматься как нечто веселое, но в то же время сложное. Я стараюсь растить пытливых игроков, которые не боятся совершать ошибки во время тренировок. Мы растем быстрее именно чел ошибки, если сможем их правильно пропустить через себя.

На каждой тренировке я даю «точку фокуса». Это нечто определенное, над чем игрок или мы все, как команда, должны поработать на тренировке. Например, мы можем фокусироваться на перестрелках, командных перемещениях, контроле карты или отработке нашей подстраховке от игроков поддержки.

– Было ли тебе сложно оставить работу в школе ради тренерства в North?

– Это действительно было сложно. Мое сердце всегда с моими учениками, и я сильно рискнул, когда решил оставить всё, что я знаю, умею, и к чему у меня лежит душа. Я всегда вкладывался в работу на 100%, чтобы помочь моим ученикам воплотить их мечту о профессиональной карьере в жизнь. Также мне приятно оглядываться назад и осознавать, что вся эта система в датских школах была создана с нуля при моей помощи. Я горжусь тем, что мы смогли сделать.

– Что ты привнес в North из своего «школьного» опыта?

– Думаю, я принес с собой свою преданность делу, которым я занимаюсь. Мой бывший начальник однажды кинул мне комплимент, звучал он примерно так: «Твоя хорошая черта в том, что тебе без разницы чем заниматься. До тех пор пока всё работает». Примерно так и в North. Правда мне не всегда удается сфокусироваться отдельно на помощи конкретному игроку или разработку стратегий, потому что есть еще множество других вещей, которые нужно учесть для плодотворной работы. То есть я был так сосредоточен на том, чтобы моя среда работала, потому что это единственный способ привести игроков на тот уровень, которого от них ожидаю я, руководство и они сами.

– Как ты возвращаешь команде уверенность в своих силах после вылета с турнира?

– Это очень сложно, и я не уверен, что могу дать полностью точный ответ на этот вопрос. Если бы у меня был идеальный рецепт, который каждый раз бы работал, было бы отлично, но мы всегда стараемся оценить себя, чтобы знать, в каком направлении идти. В основном, я стараюсь сконцентрироваться на удачных вещах из наших играх, чтобы игроки верили в себя. Затем мы уже оцениваем друг друга и разбираем неудачи. Обсуждение ошибок всегда должно контролироваться со стороны, чтобы максимально приблизиться к конструктивной дискуссии. Но перед этими всеми обсуждениями, я должен быть уверен, что игроки верят в себя. И через веру в себя они начинают больше верить в своих тиммейтов.

– Ты присоединился к команде прямо перед турниром, который она впоследствии выиграла. Что ты успел сделать с командой за такой короткий срок?

– Итак, я начал с того, что просто хвалил их за то, кто они такие. Я вывез их до турнира, чтобы встретиться лицом к лицу. Мне не хотелось, чтобы наша первая встреча была в аэропорту. Я посмотрел их старые демки, слушал записи TeamSpeak’a и похвалил их за те вещи, которые, по моему мнению, они делали в играх правильно, а также указал то, на чем им следовало сфокусироваться во время игры.

Ну и еще я посоветовал им получать удовольствие от игры. Разве не ради этого они начинали играть, ведь так?

– Расскажи о твоем отношении к психологам в киберспорте.

– Я думаю, он может быть полезен, но мы к его помощи пока особо не прибегали. Думаю, моих знаний об игроках пока вполне хватает, но я думаю, мы иногда будем общаться со спортивным психологом. Если игроки хотят с ним пообщаться, у них будет такая возможность, но пока мы не на той стадии, чтобы это проворачивать. Мы медленно выстраиваем команду, и перед введением новых вещей в структуру, вроде спортивного психолога, мы должны убедиться, что наши текущие изменения работают.

– Как ты начал играть в CS:GO?

– На самом деле, я начинал играть в StarCraft: BroodWar и даже играл в американской команде. В той команде было человек 20-30, которые все время играли 1 на 1, и я всегда фокусировался на тактических аспектах игры. Когда я начал играть в CS 1.6, я сразу начал играть матчи и пытался собрать команду, сосредотачиваясь на тактических аспектах игры. Я смотрел много профессиональных игр, и смотря на то, как играли некоторые профессиональные команды, я ловил себя на мысли, что понимаю что и почему они делают. Поэтому я начал создавать свою команду, где занимался разработкой своих собственных тактик. Сейчас, те люди из моей первой команды по CS 1.6 — одни из моих самых близких друзей.

– Что, по твоему мнению, является успехом, а что — неудачей?

– Слишком просто будет сказать, что успех — это победа, а неудача — это поражение, да? Это одна из человеческих привычек, смотреть на этот вопрос под таким углом, но я не думаю, что это на 100% правильный подход. По-моему, у нас случаются маленькие неудачи и победы каждый день. Когда мы тренируемся с командой, я акцентирую внимание на одной неудаче и пяти вещах, которые мы делаем хорошо.

И когда мы делаем больше правильных вещей, мы автоматически делаем меньше того, в чем мы не так хороши.

– Имея свои нынешние знания, чтобы ты сказал восемнадцатилетнему себе?

– Не бросай свои мечты, но не погружайся только во что-то одно.

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Источник. CQ