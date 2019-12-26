Декабрь 26th, 2019

Генри Кавилл рассказал о мучительной диете перед съемками Ведьмака

Главный герой сериала в течение трех дней практически не пил, чтобы его мышцы лучше смотрелись в кадре.

Британский актер Генри Кавилл рассказал об изнурительной диете, которой придерживался перед съемками сериала Ведьмак. Об этом он заявил на шоу Грэма Нортона..

«В течение трех дней я практически не пил. В первый день я мог употребить полтора литра воды, во второй − пол-литра, в третий − вообще без жидкости», − объяснил актер.

«А на шестой день − похороны», − пошутил телеведущий.

Отмечается, что Кавилл решился на «сушку», чтобы его мышцы хорошо были видны в обнаженных сценах.