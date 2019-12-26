Декабрь 26th, 2019

«Эспаньол» — «Бетис»

15-го декабря в 17-м туре испанской Примеры на стадионе «Корнелья Эль Прат» «Эспаньол» примет «Бетис». Хозяева последний раз побеждали в 10-м туре. Сумеют ли они навязать борьбу команде, которая идет с тремя победами кряду?

15-го декабря в 17-м туре (подробнее в турнирной таблице Испанской пример лиги), на стадионе «Корнелья Эль Прат» «Эспаньол» примет «Бетис». Хозяева в ужасном положении. Они проигрывают в каждом туре и замыкают турнирную таблицу. В свою очередь, гости в начале сезона долги искали себя, но сейчас идут с тремя победами кряду и стремятся к командам первой шестерки. Букмекеры не отдают предпочтения ни одной стороне. Мне кажется, «Бетис» к победе будет ближе, потому что продемонстрировал превосходную игру в последних турах.

«Эспаньол»

«Эспаньол» в 16-и турах набрал девять баллов и расположился на 20-й строчке. Он пропустил 30 мячей, забив при этом всего 10. Показателей хуже нет ни у одной команде в лиге. В пяти последних матчах «попугаи» сыграли вничью «Хетафе» и проиграли «Валенсии» (1:2), «Атлетико» (1:3), «Осасуне» (2:4), «Реал Мадриду» (0:4). Отметим, что хозяева вышли в 1/16 Лиги Европы – это единственный положительный момент за половину сезона. Конечно, с группой им повезло. Однако с такой игрой в еврокубке они долго не задержатся. Лучший игрок в составе – опорник Марк Рока. За ним следили многие большие клубы этим летом, но пока Марк набирается опыта в испанском середняке. К слову, на его счету два забитых мяча.

В лазарете полузащитники Виктор Санчес, Матиас Варгас.

«Бетис»

«Бетис» идет на 11-й позиции с 22-я очками. В пяти последних матчах он победил «Валенсию» (2:1), «Мальорку» (2:1), «Атлетик» (3:2), договорился о перемирии с «Реал Мадридом» (0:0) и уступил «Севилье» (1:2). Тяжелейший календарь выдался у подопечных Руби. Тем не менее они справились с ним почти безупречно, не считая фиаско с «Севильей». Правда, она сейчас в тройке сильнейших, поэтому ругать «Бетис» особо не за что. Главная угроза для ворот соперника – нападающий Лорен Морон, отличившийся восемью голами. Кроме того, нельзя не отметить джокера Руби – форварда Хоакина. 38-летний футболист в игре с «Атлетик Бильбао» оформил хет-трик, пополнив копилку очков команды.

К сожалению, своей команде не помогут полузащитники Андрес Гуардадо и Альфонсо Перес.

История личных встреч:

В пяти очных матчах команд лидирует «Бетис». Он был сильнее дважды, а другие противостояния закончились вничью.