«Атлантида» о Донбассе завоевала Гран-при фестиваля Les Arcs Film

Украинская драма «Атлантида» завоевала главную награду — Гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.
«Атлантида» — фильм о будущей победе Украины в гибридной войне на Донбассе и возвращении временно оккупированных районов.
Кинолента режиссера Валентина Васяновича получила гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival. Об этом сообщил режиссер у себя в Facebook.
Опять победа!!! Grand Prix of the Les Arcs Film Festival.
Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он был оператором и снимал картину «Племя» Мирослава Слабошпицкого.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе 76-го Венецианского международного кинофестиваля «Горизонты», где лента одержала победу — Orizzonti Award for Best Film.
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