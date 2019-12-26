Декабрь 26th, 2019

«Атлантида» о Донбассе завоевала Гран-при фестиваля Les Arcs Film

Украинская драма «Атлантида» завоевала главную награду — Гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.

«Атлантида» — фильм о будущей победе Украины в гибридной войне на Донбассе и возвращении временно оккупированных районов.

Кинолента режиссера Валентина Васяновича получила гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival. Об этом сообщил режиссер у себя в Facebook.

Опять победа!!! Grand Prix of the Les Arcs Film Festival.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он был оператором и снимал картину «Племя» Мирослава Слабошпицкого.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе 76-го Венецианского международного кинофестиваля «Горизонты», где лента одержала победу — Orizzonti Award for Best Film.