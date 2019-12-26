Актриса Галина Волчек скончалась не приходя в сознание

Народная артистка СССР, художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию театра «Современник».

24 декабря сообщалось, что Волчек с воспалением легких увезли в Боткинскую больницу.

СМИ писали, что она находилась в состоянии комы.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ и стала одним из создателей «Современника». С 1972 года Волчек стала там художественным руководителем. За годы работы в «Современнике» Волчек поставила более тридцати спектаклей. Удостоена Государственной премии СССР в области театрального искусства (1967), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001) и международной премии имени Станиславского (2002). Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней.