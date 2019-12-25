Декабрь 25th, 2019

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф претендует на новую «странную» роль

Актер может исполнить главного персонажа в новом проекте из киновселенной Marvel.

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф является одним из кандидатов на заглавную роль в супергеройском телесериале «Лунный рыцарь», разработкой которого занимается Marvel Studios. Интересно, что после участия в «поттериане» Рэдклифф по большей части сосредоточился на различных независимых проектах с небольшой аудиторией, тогда как теперь — если появившиеся слухи небеспочвенны — у британского актера есть шансы вновь заявить о себе в крупном проекте.

Согласно комиксовому канону Marvel, Лунный рыцарь — супергеройское альтер-эго бывшего агента ЦРУ по имени Марк Спектор. Будучи мастером боевых искусств, герой также обладает различными сверхъестественными способностями.

Например, он отличается блестящим интеллектом, может становиться невидимым, а также способен быстро исцелять свои раны. Правда, во всей своей мощи Лунный рыцарь может представать только ночью, поскольку он зависит от энергии Луны.

Сообщается, что, поскольку Марк Спектор имеет еврейские корни, на роль Лунного рыцаря руководители Marvel Studios намерены подобрать именно актера-еврея, и Рэдклифф всецело соответствует этому требованию. Правда, какой-то официальной информации по этому поводу в ближайшее время ждать не стоит — на данный момент творческая команда Marvel сфокусирована на ряде других телепроектов, в числе которых «Сокол и Зимний солдат» (осень 2020 года), «ВандаВижен» (весна 2021 года) и «Соколиный Глаз» (осень 2021 года).