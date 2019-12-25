Декабрь 25th, 2019 Жуки-вредители спасут мир от пластика — ученые



Мучные хрущаки продемонстрировали способность усваивать полистирол и не страдать от токсинов.

Жуки Tenebrio и Tribolium — большой и малый мучные хрущаки — считаются вредителями. В самом деле, они поселяются в муке и хлебопродуктах, повреждают их и крупы. Даже полиэтиленовая упаковка не всегда защищает их от хрущаков, которые способны поедать и пластик. На эту их особенность обратили внимание стэнфордские биологи во главе с Веймином Ву: благодаря ей жуки-вредители могут оказаться полезными в борьбе с загрязнением окружающей среды.



Еще несколько лет назад Веймин Ву и его команда обнаружили, что жуки способны поедать различные виды пластика, включая даже полистирол. Этот материал крайне сложно перерабатывать, хотя природе он наносит особый вред из-за частого добавления огнезащитного вещества гексабромциклододекана, токсичного для людей и животных. Между тем ежегодно в окружающую среду его выбрасывается десятки миллионов тонн.



Стоит заметить, что хрущаки приносят пользу уже сегодня. Неприхотливые и быстро размножающиеся, питающиеся практически всем подряд, они широко разводятся для получения белковой подкормки для сельскохозяйственных животных — от кур до рыб и креветок. Поэтому требовалось ответить на вопрос о безопасности не только поедания пластика жуками, но и о том, не накапливается ли в них гексабромциклододекан, способный сделать насекомых опасными для дальнейшего использования.



Поэтому оставалось неясным, насколько безопасно поглощение полистирола жуками-хрущаками и насколько они вообще способны усваивать его. Чтобы выяснить это, ученые скармливали хрущакам фрагменты полистирола в контролируемых лабораторных условиях. Мониторинг показал, что продукты его переваривания на 90 процентов выделялись через сутки после поедания и полностью — через двое суток. Около половины поглощенной массы полимера выходило крошечными полуразложившимися фрагментами, вторая половина усваивалась организмом.



Жуки, питавшиеся полистиролом с обычной добавкой гексабромциклододекана, выглядели совершенно здоровыми. По оценкам ученых, в их организме оставалось не более 0,27 процента поглощенного токсина. Более того, белоногие тихоокеанские креветки Litopenaeus vannamei, которые широко разводятся в пищу, также не демонстрировали никаких признаков отравления, если сами питались евшими пластик хрущаками.



Как сообщал «Вокруг Света. Украина», мучные хрущаки — едва ли не единственные живые существа на планете, которые могут безопасно для себя поглощать пластик. Для остальных пластиковый мусор несет смертельную опасность. Например, зеленые черепахи едят пластиковые пакеты, принимая их за пищу Украинка купила особняк у Ким Кардашьян, где собирается «вдохновляться»

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