Власти Франции решили выкупить у бабушки картину за €24 млн, которую она нашла на кухне

Французские власти запретили вывозить из страны картину «Осмеяние Христа» флорентийского живописца Чимабуэ. Полотно нашла на своей кухне пожилая француженка, после чего оно ушло с молотка за 24 миллиона евро. Теперь французским властям нужно найти деньги, чтобы выкупить картину.
Как говорится в заявлении министерства культуры Франции, его глава по рекомендации комиссии по национальному достоянию запретил экспорт картины на срок до 30 месяцев. Министерство за это время планирует собрать 24 миллиона евро и выкупить работу, чтобы повесить ее рядом с другой картиной Чимабуэ в Лувре.
«Осмеяние Христа» — шедевр периода проторенессанса. Ее автор, художник, известный под псевдонимом Чимабуэ («Быкоголовый»), считается одним из важнейших живописцев того периода. Картина предположительно была написана в 1280-х годах.
Работу Чимабуэ нашли в доме пожилой женщины в городе Компьень в 90 км к северу от Парижа. Она висела над плитой на кухне.
В октябре полотно продали на аукционе за 24 миллиона евро.
«Осмеяние Христа», небольшая картина размером 20,3 на 28,5 см, была обнаружена аукционисткой Филоменой Вульф, приехавшей в Компьень, чтобы провести инвентаризацию дома.
Хозяйка дома, женщина старше 90 лет, переехала в дом престарелых, а сам дом предполагалось выставить на продажу, сначала описав все вещи в нем. Сделать это должна была Филомена Вульф.
Leave a Reply