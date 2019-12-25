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В США грабитель разбросал деньги из банка с криком «Веселого Рождества!»

Снимок Оливера анфас и в профиль

Пожилой мужчина в канун Рождества ограбил банк в Колорадо-Спрингс — и тут же разбросал деньги по улице, поздравляя прохожих с праздником. Грабитель был весел и полон энтузиазма, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел еще в понедельник днем. «Он доставал деньги из сумки и швырял их», — рассказал свидетель Дион Паскале местной телестанции 11 News. По его словам, в основном это были долларовые и пятидолларовые купюры.

Крикнув «Веселого Рождества», взъерошенный грабитель пошел к кофейне «Старбакс», сел у входа и дождался ареста.

О праздничном духе инцидента говорит и то, что многие прохожие, подобрав деньги, отнесли их обратно в банк.

Category: Новости, США ﻿
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