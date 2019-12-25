Декабрь 25th, 2019

В пустыне Арава вырастили кабачок размером с младенца

Супруги Ронит и Моти Элазари на своем органическом огороде в мошаве Цофар в пустыне Арава вырастили кабачок весом в 7 килограммов (если быть точными, то 7 кг 20 г). Об этом они рассказали во вторник, 24 декабря.

На видео Ронит специально срывает обычный кабачок, чтобы показать, что его вес не превышает 150 г.

Отметим, что это не первый своеобразный рекорд, который смогла поставить чета Элазари на своем огороде. В апреле 2019 года фермеры продемонстрировали морковку весом в один килограмм.

Теплица, которая принадлежит Элазари, открыта для туристов. Так, гости могут не только посмотреть на то, как в пустыне выращивают овощи, но и употребить их в пищу прямо на месте.

«Я каждый раз не перестаю удивляться, — говорит Ронит, — как в центре пустыни Арава фермеры превращают недостатки в преимущества и делают, без преувеличения, большие вещи. В прямом смысле этого слова. Вот этот кабачок — еще одно подтверждение. Меня уже попросили сварить суп с этим кабачком. И представьте, его хватит на всех жителей мошава».

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5648290,00.html