США думают о выводе войск из Западной Африки

Пентагон рассматривает возможность сокращения или даже полного вывода военнослужащих из Западной Африки в рамках глобальной программы передислокации военных сил, сообщила во вторник газета New York Times. Сейчас в Африке базируются около 6-7 тысяч американских военнослужащих.

По информации издания, на континенте находятся американские военные инструкторы. Совсем недавно США построили в Нигере базу беспилотников, создание которой обошлось в 110 млн долларов. Вывод военных может означать завершение американской поддержки военным операциям, которые Франция проводит в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, где местные власти борются с джихадистскими группировками «Аль-Кайда» и «Исламское государство».

Пентагон поддерживает эти операции, предоставляя разведывательную информацию и оказывая материально-технические услуги, включая дозаправку самолетов в воздухе. Африканские операции ежегодно обходятся Пентагону в 45 млн долларов, подсчитали в New York Times.

Франция начала крупную военную операцию в Мали в 2013 году, когда Париж решил поддержать местные власти в борьбе с исламистами из «Аль-Кайды», захватившими северные районы этой африканской страны.