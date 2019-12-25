Декабрь 25th, 2019

Самые высокооплачиваемые тренеры в американском спорте — появился список

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых наставников американских спортивных клубов. По сравнению с европейскими коллегами тренеры в США зарабатывают меньше — но их зарплаты растут



После завершения тренерской карьеры Джон Груден провел девять лет в телешоу Monday Night Football, где завораживал публику прямолинейными речами: «Невозможно оставаться на одном и том же уровне. Вы движетесь либо вперед, либо назад». Должность ведущего он получил благодаря авторитету — еще в 2003 году привел команду «Тампа‑Бэй Бакканирс» к победе в финале Супербоула. За эти годы при обсуждении почти каждой новой тренерской вакансии постоянно всплывало имя Грудена. Все задавались вопросом, когда же самый молодой из обладателей главного трофея вернется на поле. Когда в прошлом году владельцу «Окленд Рэйдерс»

Марку Дэвису удалось наконец убедить его возглавить команду, он объявил об этом на пресс-конференции так: «Это шикарная сделка для всех фанатов!» Дэвис признался, что «бегал» за Груденом шесть лет. Груден воспользовался этим энтузиазмом и подписал десятилетний контракт на $100 млн — это рекорд для американского тренера. И форменный грабеж для клуба, который Forbes оценивает в $2,9 млрд? Едва ли. «Я считаю, что Дэвис заключил выгодную сделку, — говорит президент консалтинговой фирмы Sportscorp Марк Ганис, называя кадровое решение «блестящим» шагом. — Приход Грудена будет постоянно приносить клубу финансовую отдачу. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Это справедливо и в спорте, когда вы готовите клуб к переезду [в другой город] и строите новый стадион. «Рэйдерс» делают и то, и другое».

Последний длительный успех «Рэйдерс» пришелся на четыре первых года под руководством Грудена и завершился в 2003 году, когда тренера «продали» в «Тампа-Бэй Бакканирс» за четыре драфт-пика и $8 млн. В первый же сезон Грудена в «Тампе» команда обыграла «Рэйдерс» на Супербоуле. В следующие 15 лет у «Окленд Рэйдерс» был только один победный сезон и один выход в плей-офф, а тренеры постоянно менялись. Такие условия перед переездом в Лас-Вегас, который запланирован на следующий сезон, идеальными не назовешь. Ганис полагает, что переезд и открытие нового стадиона в 2020 году повысят стоимость клуба на $1 млрд за счет продажи VIP-мест и спонсорской помощи. Только соглашение о правах на название стадиона, подписанное в августе с авиакомпанией Allegiant Air, будет приносить в среднем $20 млн в год на протяжении 30 лет. За сделкой Грудена стоит влиятельный человек, которого в НФЛ сравнивают с серым кардиналом и крестным отцом, — Боб Ламонте, который сейчас представляет интересы десяти тренеров НФЛ.

Ламонте работал с тренерами с конца 1980-х. Его первым клиентом был Майк Хольмгрен, который впоследствии выиграл Супербоул с командой «Грин-Бей». В то время средняя зарплата главного тренера в НФЛ составляла $295 000. Сегодня они получают в среднем более $6 млн в год. И поскольку зарплаты тренеров, как и игроков, ничем не ограничены, средний уровень, который раньше был ниже средней зарплаты игроков лиги, вырос почти вдвое с тех пор, как появился Ламонте. «Эл Дэвис сказал мне, что идея представлять тренеров была идиотской, ведь их и так было хоть отбавляй», — вспоминает Ламонте разговор с давним владельцем «Рэйдерс», умершим в 2011 году и передавшим команду сыну Марку. — Команды не вели переговоры с агентами тренеров. Система так не работала. Тренеры всегда сами решали организационные вопросы».

В первый год после возвращения в «Рэйдерс» Грудену пришлось пожертвовать двумя лучшими игроками сезона — Халилем Маком и Амари Купером — в торгах за выбранных на драфте игроков. Это привело команду к разгрому со счетом 4-12. Но затем Груден протащил «Рэйдерс» в плей-офф с приличным счетом 6-6. По условиям текущих контрактов 20 самых высокооплачиваемых тренеров в профессиональных и студенческих лигах США зарабатывают не менее $7,7 млн в год. Для сравнения, в Европе в прошлом сезоне насчитывалось полдюжины футбольных тренеров, которые зарабатывали не менее $20 млн.

В Америке по доходам лидируют тренеры НФЛ — их в списке десять. За ними следуют пять человек из НБА и пять — из университетских команд: трое футбольных тренеров и двое баскетбольных. В совокупности они завоевали 38 титулов, а те пятеро, в чьем послужном списке титулов нет, выходили в финал Супербоула. У тренеров в хоккее и бейсболе шансов не было. Участившееся использование аналитики для выстраивания тактики ослабило влияние тренеров Главной лиги бейсбола, и зарплаты снизились. Самый высокооплачиваемый тренер в бейсболе Джо Мэддон, как ожидается, в 2020 году заработает примерно $4,5 млн благодаря контракту с «Лос-Анджелес Энджелс». Зарплаты нынешних тренеров НХЛ не превышают $5 млн, поскольку доходы клубов не позволяют платить им по ставкам НФЛ и НБА.

Согласно данным многочисленных источников Forbes, первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров занимает давний тренер «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Билл Беличик с доходом в $12 млн. Пит Кэрролл («Сиэтл Сихокс») и Грегг Попович («Сан Антонио Сперс») следуют за ним с доходами в $11 млн в год. За 20 лет под руководством Беличика «Нью-Инглэнд» девять раз выходили в финал Супербоула и шесть раз побеждали. В этом сезоне «Пэтриотс» вновь одни из главных претендентов на участие в «большой игре». Первый чемпионский титул клуба в сезоне Супербоула-2001 был получен за семь месяцев до открытия стадиона, который теперь известен как «Джилетт Стэдиум». Победа способствовала продажам сезонных билетов и мест в ложах и заключению спонсорских контрактов на головокружительные суммы. После прихода Беличика в команду ее стоимость выросла с $460 млн до $4,1 млрд. Но доход приносят не только профессионалы.

Успех футбольных и баскетбольных команд колледжей часто приводит к росту числа абитуриентов и пожертвований от выпускников. Университет Алабамы и Университет Клемсона с 2015 года четырежды встречались в финалах национальных чемпионата по американскому футболу среди колледжей. У команд — по две победы, а их тренеры Ник Сэйбен и Дабо Суинни широко известны в мире американского футбола среди команд колледжей и с учетом того, как работает эта система, значат больше, чем игроки. Сэйбена первоначально наняли в 2007 году, заключив восьмилетний контракт на $32 млн. В 2008-м Forbes назвал его «самым влиятельным спортивным тренером». Согласно условиям нынешнего контракта, за восемь лет Сэйбен заработает $75 млн. В 2013 году бывший ректор Университета Алабамы Роберт Уитт в 60 Minutes объяснил, какую роль сыграл тренер: «Сэйбен стал лучшим финансовым вложением, которое этот университет когда-либо совершал». 1 | Билл Беличик Команда: «Нью-Ингленд Пэтриотс» Средняя сумма контракта: $12 млн Доля побед за карьеру: 68,4% Контракт с самым высокооплачиваемым тренером США — отличная сделка для «Пэтриотс»: команда 17-й сезон подряд добивается по меньшей мере десяти побед. У ближайшего преследователя по этому показателю — «Канзас-Сити Чифс» — лишь четыре подобных сезона подряд. 2 | Грегг Попович Команда: «Сан-Антонио Сперс» Средняя сумма контракта: $11 млн Доля побед за карьеру: 68% Попович начал тренировать «Сперс» в первой четверти сезона 1996-1997 года, а начиная с 1997-го, провел 22 подряд полноценные кампании, завоевав, в числе прочего, пять титулов чемпионов НБА. В 2019 году контракт с 70-летним Поповичем продлили на три года. 2 | Пит Кэрролл Команда: «Сиэтл Сихокс» Средняя сумма контракта: $11 млн Доля побед за карьеру: 60,2% 68-летний Кэрролл — старейший главный тренер НФЛ. Несмотря на это, в конце 2018 года он продлил контракт, в результате чего его зарплата оказалась выше, чем у Грудена. Полный энергии Кэрролл — один из трех тренеров, чьи команды побеждали и на Супербоуле, и в чемпионате по американскому футболу среди колледжей. 4 | Док Риверс Команда: «Лос-Анджелес Клипперс» Средняя сумма контракта: $10 млн Доля побед за карьеру: 57,8% Риверс сорвал джек-пот, когда в 2013 году владелец «Клипперс» Стив Балмер пригласил бывшего тренера команд Бостона и Орландо в Лос-Анджелес. Щедрая восьмизначная зарплата показалась справедливой экс-гендиректору Microsoft. Под руководством Риверса «Клипперс» побеждали шесть сезонов подряд, а это больше, чем общее число их побед за последние 37 лет. 4 | Джон Груден Команда: «Окленд Рэйдерс» Средняя сумма контракта: $10 млн Доля побед за карьеру: 51,5% На приветственной пресс-конференции «Рэйдерс» Груден дал понять, что ему ничего не известно о собственном контракте. «Я не знаю условий», — с улыбкой ответил он. Потребовалось бы весьма щедрое предложение, чтобы убедить Грудена покинуть ESPN, где он, как сообщается, был самым высокооплачиваемым сотрудником благодаря съемкам в Monday Night Football. 6 | Шон Пэйтон Команда: «Нью-Орлеан Сэйнтс» Средняя сумма контракта: $9,75 млн Доля побед за карьеру: 62,7% Давний тренер «Сэйнтс» в сентябре подписал соглашение о продлении контракта на пять лет. «Сэйнтс» стали первой командой НФЛ, занявшей в этом сезоне место в плей-офф благодаря победе над «Фэлконс» со счетом 26-18 в День благодарения. Это восьмой плей-офф Пэйтона за 13 сезонов в Новом Орлеане. 7 | Стив Керр Команда: «Голден Стэйт Уорриорз» Средняя сумма контракта: $9,5 млн Доля побед за карьеру: 75,5% Доля победных матчей за карьеру Керра выше, чем у любого тренера НБА: для него сезон начался с показателем 78,5%, однако сейчас дела идут похуже — его звезды Клей Томпсон и Стефен Карри из-за травм провели большую часть сезона на скамейке запасных. Текущий результат «Уорриорз» — 4 победы против 18 поражений — пока что остается худшим в НБА. 8 | Ник Сэйбен Команда: «Алабама Кримсон Тайд» Средняя сумма контракта: $9,4 млн Доля побед за карьеру: 79,1% Университет Алабамы выплатит Сэйбену $75 млн за восемь лет, в том числе $800 000 в фонд тренера. Как и Беар Брайант, он добился шести побед в национальных чемпионатах — больше, чем кто-либо из университетских футбольных тренеров. 9 | Дабо Суинни Команда: «Клемсон Тайгерс» Средняя сумма контракта: $9,3 млн Доля побед за карьеру: 81% Двукратный чемпион США в апреле подписал крупнейший контракт в истории университетского футбола, который предусматривает выплату $93 млн за десять лет. Суинни близок к тому, чтобы вывести «Клемсон» в пятый раз подряд в плей-офф турнира университетских футбольных команд — для этого им надо одолеть команды Университета Вирджинии. Показатель числа побед Суинни за карьеру — самый высокий среди действующих тренеров. 10 | Джон Харбо Команда: «Балтимор Рэйвенс» Средняя сумма контракта: $9 млн Доля побед за карьеру: 60,6% Младший Харбо может похвастаться победой над старшим братом Джимом, завоеванной, когда их команды столкнулись на Супербоуле в феврале 2013 года. Джон теперь лидирует и по размеру зарплаты, предусмотренной январским соглашением о продлении контракта на четыре года. «Рэйвенс» — фавориты Супербоула благодаря квотербеку Ламару Джексону. 10 | Майк Кржижевски Команда: «Дьюк Блю Девилз» Средняя сумма контракта: $9 млн Доля побед за карьеру: 76,8% Этот тренер за свою карьеру добился большего числа побед, чем любой другой наставник мужских команд первого дивизиона, а его пять титулов уступают лишь достижениям Джона Вудена. За сорок лет, которые он проработал в Университете Дьюка, Кржижевски получил множество щедрых предложений от НБА, но всегда возвращался в Дарем. 12 | Джон Калипари Команда: «Кентукки Уайлдкэтс» Средняя сумма контракта: $8,6 млн Доля побед за карьеру: 78,1% Прошлым летом Университет Кентукки наградил Калипари «пожизненным» контрактом, который предусматривает выплату $86 млн за ближайшие десять лет. Под руководством тренера «Уайлдкэтс» выиграли больше матчей, чем любая другая университетская баскетбольная команда страны за последние десять лет. 13 | Шон Маквей Команда: «Лос-Анджелес Рэмс» Средняя сумма контракта: $8,5 млн Доля побед за карьеру: 70,5% В 2017 году 30-летний Маквей стал самым молодым тренером в современной истории НФЛ. Этим летом «Рэмс» расторгли предыдущий контракт с Маквеем и заключил новый на пять лет по высочайшей средней ставке для любого тренера, который за свою карьеру не добивался чемпионских титулов. 13 | Эрик Споэльстра Команда: «Майами Хит» Средняя сумма контракта: $8,5 млн Доля побед за карьеру: 59,4% Споэльстра прошел путь от координатора видео «Хит» в 1995 году до главного тренера в 2008 году. Первый американец азиатского происхождения на посту главного тренера НБА и двукратный чемпион подписал перед началом текущего сезона соглашение о продлении контракта на четыре года. 14 | Дэн Куинн Команда: «Атланта Фэлконс» Средняя сумма контракта: $8 млн Доля побед за карьеру: 51,3% Тренерская карьера Куинна во «Фэлконс» началась с рекордного счета 29-19 и участия в Супербоуле. В июле 2018 года он выгодно продлил контракт на три года. С тех пор клуб переживает непростые времена и проиграл две трети матчей. 15 | Майк Томлин Команда: «Питтсбург Стилерз» Средняя сумма контракта: $8 млн Доля побед за карьеру: 65% Только Беличик и Шон Пэйтон работали с нынешними командами дольше, чем Томлин, который пришел в «Стилерз» в 2007 году, а два года спустя, в возрасте 36 лет, стал самым молодым в истории НФЛ главным тренером, добившимся победы в Супербоуле. За время работы со «Стилерз» у Томлина никогда не было проигрышных сезонов, и он всего раз за четыре года не попал в плей-офф. 16 | Рик Карлайл Команда: «Даллас Мэверикс» Средняя сумма контракта: $8 млн Доля побед за карьеру: 54,7% Карлайла считают одним из лучших тренеров НБА, и после трех проигрышных сезонов он вновь смог привести «Мэверикс» к победе благодаря Луке Дончичу. Контракт победителя Финала НБА 2011 года действует до конца сезона 2022-2023. 17 | Энди Рид Команда: «Канзас-Сити Чифс» Средняя сумма контракта: $8 млн Доля побед за карьеру: 61,3% Рида критикуют за недостаточные успехи в плей-офф: за последние десять лет он добился всего пары побед в семи играх на вылет, но его регулярная работа в течение сезона безупречна. У него случилось всего три неудачных сезона за 21 год, проведенный на посту главного тренера НФЛ. 19 | Рон Ривера Команда: «Каролина Пэнтерс» Средняя сумма контракта: $7,75 млн Доля побед за карьеру: 54,6% Ривера, которого наняли в 2011 году, был тренером с седьмым самым продолжительным сроком работы в истории НФЛ до того, как его уволили в конце этого года. Ривера должен был проработать еще один год в соответствии с контрактом, который он подписал в январе 2018 года. 20 | Джим Харбо Команда: «Мичиган Волверинс» Средняя сумма контракта: $7,73 млн Доля побед за карьеру: 66,7% В декабре 2015 года Мичиган заманил Харбо, выпускника 1986 года, обратно в альма-матер с помощью одного из самых щедрых контрактов в мире спорта. У него есть шансы добиться четвертого сезона с десятью победами за пять лет, но фанаты не могут забыть о пяти подряд поражениях соперникам из Университета Огайо.