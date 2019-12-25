Декабрь 25th, 2019 «Олимпиакос» — «Црвена Звезда» Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 6-й тур. Группа В «Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) «Олимпиакос» на домашнем стадионе «Георгиос Караискакис» примет «Црвену Звезду». Очередной поединок между клубами состоится в рамках заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов. Обе команды уже потеряли все шансы на продолжение выступлений в плей-офф ЛЧ. Клубы оспорят путёвку в Лигу Европы. Представляем вашему вниманию формы команд и прогнозы на предстоящий очный матч. Форма «Олимпиакоса» В пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов греческий коллектив отправился в столицу Англии и встретился с «Тоттенхэмом». Подопечные Педру Мартинша замечательно начали встречу и забили два гола к 19 минуте. Перед уходом на перерыв лондонский коллектив сократил отставание в счете, а во втором тайме был намного лучше своего соперника. «Шпоры» нанесли поражение «Олимпиакосу» со счетом 4:2. По итогам пяти матчей «Олимпиакос» имеет в активе три очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы В. После выезда в Лондон клуб успел провести две встречи в рамках чемпионата Греции. «Олимпиакос» сыграл вничью с ПАОК-ом (1:1), а на выезде разгромил «Панетоликос» (3:0). Форма «Црвены Звезды» В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» в родных стенах приняла мюнхенскую «Баварию». Сербский коллектив ничего не смог противопоставить своему сопернику. Немецкий коллектив отправил шесть безответных мячей в ворота хозяев поля. Подопечные Владана Милоевича просто были бессильны против нападающего баварцев Роберта Левандовского. Польский футболист оформил покер за 15 минут. На счету «Црвены Звезды» остался один балл, клуб продолжает находиться на последней строчке в таблице группы В. «Црвена Звезда» в случае победы над соперником сможет пробиться в плей-офф Лиги Европы. После сокрушительного поражения от «Баварии» «Црвена Звезда» одержала три победы подряд в рамках чемпионата Сербии. «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»: результаты личных встреч В последний раз команды встретились в Сербии. В рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Црвена Звезда» огорчила своего соперника в родных стенах. В этой игре был зафиксирован результат 3:1. В общей сложности «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» провели четыре очных матча. На счету команд по одной победе, две встречи завершились ничейным результатом. «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»: предполагаемые составы команд Возможный состав «Олимпиакоса» (игровая схема 4-2-3-1): Са, Эльабделлауи, Мерья, Семеду, Цимикас, Гилерме, Бухалакис, Поденсе, Камара, Масурас, Герреро. Возможный состав «Црвены Звезды» (игровая схема 4-2-3-1): Борян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Родич, Каньяс, Йованчич, Гарсия, Марин, ван ла Парра, Томане. Также можете посмотреть прогнозы на Лигу чемпионов на сайте источнике. Крупнейший банк Швеции решил заменить роботами сотрудников

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