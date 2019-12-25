На Рождество в Гонконге продолжились массовые акции протеста

Рождественский вечер в Гонконге был омрачен протестами, которые не прекращаются в городе с июня: полиция применила против участников демонстраций слезоточивый газ, а протестующие устроили пожары в нескольких районах города.

Толпы митингующих собрались в нескольких торговых центрах и в популярном среди туристов районе города в ответ на призывы в соцсетях выразить несогласие с правительством и выступить с демократическими требованиями в канун Рождества.

После 21:00 по местному времени полиция распылила слезоточивый газ в популярном среди туристов районе Цим Ша Цуй, чтобы разогнать протестующих, которые, в том числе, собрались около входа в роскошный отель Peninsula. Сотни людей ранее собрались в этом районе, пытаясь помешать автомобильному движению. Полиция предупредила протестующих, что они принимают участие в несанкционированном митинге.

Газ был распылен в большом количестве, окутав автобусы и автомобили в популярном туристическом районе, украшенном рождественской иллюминацией. Семьи с детьми, прикрывая лица, были вынуждены убегать с места событий. Полиция приказала людям, собравшимся на городской набережной, разойтись, однако многие из них, как выяснилось позже, отмечали Рождество.

Десятки одетых в черное участников протестов вступили в схватку с полицейскими рядом с гостиницей Peninsula, прикрываясь раскрытыми зонтиками. Этим же вечером протестующие подожгли деревянные ящики и знаки автомобильного движения.

Поздно вечером гонконгская полиция выпустила сообщение, в котором говорилось, что протестующие кидали «коктейли Молотова» в здание полицейского участка в Цим Ша Цуй, предупредив горожан не появляться в этом районе. По данным полиции, протестующие заняли проезжую часть и установили баррикады на другой улице, и силовикам пришлось применять транспортные средства для разгона «мятежников». По словам очевидцев, для разгона толпы применялись водометы.

В оживленном торговом районе Монгкок протестующие развели огонь у входа в метро. Другие участники протестов разбили стеклянные витрины отделения банка HSBC и устроили пожар напротив здания. HSBC заморозил банковский счет платформы Spark Alliance, которая занималась сбором средств для протестующих. На прошлой неделе гонконгская полиция заморозила на счетах Spark Alliance около 9 млн долларов и арестовала четверых сотрудников платформы.

После столкновений во вторник вечером руководство метро закрыло станции в Монгкоке и Цим Ша Цуе раньше обычного, объяснив этот шаг заботой о безопасности пассажиров и сотрудников метрополитена. Ранее гонконгское метро планировало продлить свою работу в канун Рождества.

В канун Рождества полицейские также столкнулись с протестующими в нескольких крупных торговых центрах. Сообщается, что они распылили перцовый газ и избили людей дубинками. Обе стороны выкрикивали оскорбления в адрес друг друга.