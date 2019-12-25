Декабрь 25th, 2019

Мультфильм о возвращении Кубани Украине вызвал ажиотаж на России

На российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-мультфильма «Воля» об истории Украины. Наибольшее возмущение ватников Кремля спровоцировал фрагмент о возвращении в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.







Кроме того, в мультфильме в интересном формате демонстрируются преступления большевиков против Украины, а также борьба патриотов против них. Трейлер к новой работе включили в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1″.



Скандальная миньетчица Ольга Скабеева после просмотра буквально взорвалась возмущениями и обвинила Украину в навязывании русофобии детям.



«Чтобы усвоили это абсолютно все, включая совсем маленьких, вот таких крошечных украинцев, им покажут мультики про коварную Россию и непобедимых украинских героев. Мы там выступаем в роли вурдалаков.



Армия мертвецов — это мы! Вурдалаки — это тоже прекрасные русские люди!»



В Минобороны Украины, несмотря на то, что мультик детский, вот это действо одобрили. «Я не очень понимаю, кто в этом контексте агрессор!», — не сдерживала своего возмущения в прямом эфире пропагандонка страны-агрессора.





